Военно-морские силы Франции задержали танкер Tagor, находящийся под международными санкциями и шедший из России, заявил в соцсети X французский президент Эмманюэль Макрон.

Операция была проведена в воскресенье, 31 мая, в Атлантическом океане при поддержке нескольких партнеров, включая Великобританию, и «в строгом соответствии с морским правом», говорится в сообщении. Публикация сопровождается кадрами высадки десанта с вертолета на танкер.

«Недопустимо, чтобы суда обходили международные санкции, нарушали морское право и финансировали войну <…>. Эти суда, не соблюдающие самые элементарные правила морского судоходства, также представляют угрозу для окружающей среды и всеобщей безопасности», — сказано в сообщении Макрона.

Танкер задержали в 400 морских милях (около 740 км) к западу от Бретани на северо-западе Франции, сообщила морская префектура страны по Атлантическому региону. «После того, как группа досмотра поднялась на борт, изучение документов подтвердило подозрения в нарушении правил использования флага», — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-релизе также указывается, что сейчас судно сопровождают корабли ВМС Франции к якорной стоянке для дальнейшей проверки.

Куда именно следовал танкер Tagor, неизвестно. Согласно сведениям VesselFinder, судно с таким названием в конце мая находилось вблизи западного побережья Норвегии и направлялось из Мурманска в неуказанный порт в Балтийском море.

По данным сервиса MarineTraffic, Tagor — нефтяной танкер длиной 252 м и шириной 44 м, который ходит под флагом Мадагаскара. Судно находится под санкциями США, ЕС, Великобритании, Швейцарии и Украины.

Это уже не первый случай задержания танкера, связываемого с Россией, со стороны европейцев. Они носят единичный характер, а суда, как правило, позже освобождают. Так, 20 марта Франция задержала в Средиземном море судно Deyna, который впоследствии был отпущен. В январе французские ВМС перехватили нефтетанкер Grinch, который отпустили спустя примерно месяц.