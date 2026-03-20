Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что захваченное в Средиземном море силами французских ВМС судно Deyna связано с Россией. Соответствующее сообщение он опубликовал в социальной сети X (ранее — Twitter).

«Эти суда, которые обходят международные санкции и нарушают морское право, являются военными спекулянтами. Они стремятся к накоплению прибыли и финансированию военных усилий России. Мы этого не допустим», — написал французский лидер.

Он также выразил уверенность в том, что развернувшаяся на территории Ирана война «не отвлечет Францию от поддержки Украины».

Морская префектура Средиземного моря, в свою очередь, отметила в X, что речь идет о нефтяном танкере, который следовал из Мурманска под флагом Мозамбика. Уточняется, что операция была проведена совместно с Великобританией.

Агентство Reuters написало, что танкер якобы входит в состав российского «теневого флота», а французские военные предприняли в отношении судна действия после того, как заподозрили экипаж в использовании ложного флага.

По данным сервиса VesselFinder, судно под флагом Мозамбика вышло из Мурманска и направлялось в Порт-Саид — крупный порт возле Суэцкого канала.

В январе стало известно о задержании французскими ВМС танкера Grinch, который подозревали в принадлежности к «теневому флоту» России. Макрон заявил, что судно находится под международными санкциями и могло использовать ложный флаг.

Сообщалось, что танкер шел из Мурманска под флагом Коморских островов. Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова опровергла связь судна с Россией и предупредила, что в случае нарушения норм международного права в отношении судов под российским флагом будут приняты «все доступные меры их защиты».

После уплаты штрафа в несколько миллионов евро Франция отпустила танкер Grinch. В Минюсте страны заявили, что сумму перевели на счет агентства, которое занимается управлением и возвратом конфискованных активов, а компания-владелец взяла на себя обязательство в сжатые сроки зарегистрировать танкер под другим флагом.