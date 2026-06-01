Армении на данный момент нелогично проводить референдум о вступлении в Евросоюз или сохранении членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), заявил в видеообращении в Facebook* премьер республики Никол Пашинян. По его словам, страна продолжит «спокойно, без споров, без нервов» работать в ЕАЭС, пока выбор не станет неизбежным, передает Sputnik Армения.

Время проведения референдума Пашинян назвал «важным вопросом», но дал понять, что пока не считает его актуальным.

«По крайней мере, до того момента, пока Армения официально не обратилась к ЕС по вопросу членства или не близка к получению статуса кандидата на членство, проведение какого-либо референдума нелогично», — сказал он.

Как пояснил глава армянского правительства, пока нет оснований и «не сформирован баланс», чтобы можно было предложить народу республики выбор того или иного пути.

«Сегодня этот выбор теоретический, а ставить теоретический выбор на референдум не столь разумно, неправильно и необоснованно», — подчеркнул он.

Пашинян выразил убеждение, что у Армении «еще есть потенциал» сотрудничества в рамках ЕАЭС, «который в ближайшее время будет использован».

Отдельно премьер затронул тему отношений Армении и России. Он повторил свой тезис о том, что идет их трансформация, и что это, по его мнению, позитивный процесс.

«В новой ситуации мы устанавливаем новые отношения, и я уверен, что мы достигнем успеха в этом вопросе. В том числе потому, что наши отношения с РФ открыты, искренни, у нас нет темных углов», — цитирует Пашиняна агентство.

Параллельно Ереван развивает отношения с другими странами, включая США, Китай, Францию, Великобританию и Нидерланды, продолжил он. По словам армянского премьера, все это делается ради повышения уровня суверенитета республики.

Пашинян 1 июня отмечает день рождения, с чем его поздравил президент России Владимир Путин.

«Отношения между нашими странами и народами традиционно носят дружественный характер. И мы заинтересованы в их дальнейшем поступательном развитии», — написал российский лидер в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля.

Ранее лидеры России, Беларуси, Казахстана и Киргизии потребовали от Армении как можно скорее определиться с выбором между ЕС и ЕАЭС.

«Разделяем позицию о необходимости проведения в Республике Армения в возможно короткие сроки общенационального референдума о вступлении в Европейский союз или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза», — сказано в их совместном заявлении, принятом на саммите ЕАЭС в Астане 29 мая.

Путин по итогам саммита предупредил, что Армения при выходе из ЕАЭС может потерять 14% ВВП.

Пашинян отказался участвовать во встрече лидеров объединения, сославшись на подготовку к парламентским выборам в Армении в июне. Вместо него республику представлял вице-премьер Мгер Григорян.

Накануне саммита ЕАЭС Россия ограничила ввоз из Армении цветов, некоторых овощей и клубники, алкогольных напитков и минеральной воды «Джермук».

