Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с ФСБ обеспечить бесперебойную работу важнейших онлайн-сервисов в период ограничения интернета. Такое поручение глава государства дал по итогам совещания с кабмином, сообщает сайт Кремля 1 июня.

Согласно документу, бесперебойный доступ должен быть обеспечен в том числе к системам оказания медицинской помощи, «Госуслугам» и платежным системам. У граждан должна быть возможность пользоваться этими сервисами «в период ограничения функционирования информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“», говорится в поручении.

Доклад по этой задаче необходимо представить главе государства до 1 июля. Ответственными за ее исполнение назначены председатель правительства Михаил Мишустин и директор ФСБ Александр Бортников.

В апреле Путин заявил, что ограничения интернета в крупных городах могут быть связаны с оперативной работой по предотвращению терактов. Глава государства призвал информировать граждан о причинах применения таких мер.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что работа интернета в России будет «полностью восстановлена, нормализована» после того, как отпадет необходимость принятия «определенных мер», продиктованных вопросами безопасности. Представитель Кремля признал, что ограничения в работе связи вызывают неудобства для многих граждан.