Введен временный запрет на экспорт авиакеросина из России, сообщила пресс-служба правительства РФ 1 июня. Заявленная кабмином цель принятого решения — «обеспечение стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке».

«Новым постановлением введен временный запрет на вывоз из России топлива для реактивных двигателей, в том числе приобретенного на биржевых торгах», — говорится в сообщении.

Документ предусматривает исключения:

топливо в технологических емкостях, используемое воздушными судами в пути следования,

партии авиакеросина, помещенные под таможенную процедуру до вступления в силу постановления,

поставки в рамках межправительственных соглашений.

Запрет будет действовать пять месяцев, до 30 ноября 2026 года.

Минтранс России не фиксирует дефицита авиакеросина на внутреннем рынке, заявил глава ведомства Андрей Никитин, передает ТАСС.

«На текущий момент никакого дефицита нет. В любом случае, при любой ситуации мы исходим из интересов наших авиакомпаний», — сказал он.

С апреля в России действует запрет на экспорт бензина для всех участников рынка. Соответствующее постановление было подготовлено по поручению вице-премьера Александра Новака в связи с ростом цен на нефтепродукты на мировых рынках. Биржевые цены на топливо в России растут с конца февраля на фоне конфликта на Ближнем Востоке.