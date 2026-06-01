Сын бывшего руководителя и совладельца нефтяной компании «Лукойл» Вагита Алекперова Юсуф Алекперов стал самым богатым наследником в России. Это следует из рейтинга, опубликованного Forbes.

Издание оценило в $560 млн состояние занявшего первую строчку 35-летнего предпринимателя. Алекперов-младший владеет 0,2% акций «Лукойла», стоимость которых на начало мая оценивалась в $100 млн.

Помимо этого, бизнесмену принадлежит холдинг «Экто», переданный в личный фонд «ЮВС» в марте 2025 года. По оценке фонда, вложения в холдинг по итогу 2025 года составили 31 млрд рублей, а переданные фонду ликвидные активы — 4,9 млрд рублей. Общая сумма составляет $460 млн, уточняет издание.

«Лукойл» производит под маркой ЭКТО инновационное топливо. Однако, пишет Forbes, в самом холдинге насчитывается значительное количество непрофильных активов. Одним из них является ООО «Бабблс», специализирующееся на организации отдыха и развлечений, а также на услугах по уходу за детьми.

Юсуф Алекперов впервые возглавил список богатейших наследников Forbes в 2016 году и остается его бессменным лидером. Издание писало, что Алекперов завещал сыну пакет акций «Лукойла» с условием, что он не будет продавать или делить его.

В топ-пять богатейших наследников по версии Forbes вошли:

— дочь основного владельца компаний «Новатэк» и «Сибур» Леонида Михельсона Виктория Михельсон и ее сводный брат;

— дочь и сын основателя компаний «Еврохим» и СУЭК Андрея Мельниченко — Тара и Адриан;

— дети сенатора Совета Федерации Сулеймана Керимова — Гульнара, Саид и Амина;

— сыновья и дочь председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина — Дмитрий, Юрий и Анастасия.

Ранее RTVI писал со ссылкой на отчет консалтинговой компании Knight Frank, что за последние пять лет в России был зафиксирован один из самых слабых приростов людей, чье состояние оценивается более чем в $30 млн. Этот показатель среди россиян сохранился на уровне 6,9%, что почти в три раза меньше среднемирового уровня.