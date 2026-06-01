Юрист и бизнесмен Абелардо де ла Эсприэлья, представляющий движение «Защитники Родины», занимает первое место в первом туре президентских выборов в Колумбии, состоявшемся 31 мая. Действующий президент страны Густаво Петро заявил, что не принимает предварительные итоги голосования.

После подсчета 99,97% голосов Эсприэлья набирает 43,7% (около 10,3 млн голосов). На втором месте — левоцентристский сенатор Иван Сепеда с 40,9% (около 9,6 млн голосов). 21 июня они встретятся во втором туре, победитель которого вступит в должность 7 августа.

Петро написал в X, что не принимает «результаты предварительного подсчета частной фирмы братьев Баутиста». По его словам, алгоритмы подсчета менялись трижды за неделю, а в систему были добавлены 800 тысяч идентификационных номеров вне официального списка. Бывший глава Национального реестра актов гражданского состояния Хуан Карлос Галиндо Вача назвал эти заявления «дезинформацией», отметив, что расхождение между предварительным и официальным подсчетом обычно не превышает 1%. Сепеда тем не менее поддержал позицию президента, сославшись на «атипичные модели голосования» на ряде участков.

Де ла Эсприэлья — один из наиболее радикальных кандидатов в истории Колумбии. Он известен крайне правыми взглядами и симпатией к Дональду Трампу. В числе его предвыборных обещаний — выход страны из ООН и Организации американских государств, которые он называет «директивами левых». Также де ла Эсприэлья намерен прекратить мирные переговоры с вооруженными группировками, разрешить гражданам владеть оружием и восстановить дипломатические отношения с Израилем, разорванные в 2024 году.

Его соперник Иван Сепеда, которого поддерживает уходящий президент Петро, позиционирует себя как продолжатель его курса. Он обещает передать землю бедным слоям населения, переговорами добиться разоружения наркогруппировок и пересмотреть конституцию. Критики называют Сепеду марксистом и предупреждают о риске «венесуэлизации» страны; сам он эти оценки отвергает.

Колумбия с населением около 52 млн человек — одна из крупнейших стран Латинской Америки. Для победы в первом туре кандидату требовалось набрать более 50% голосов; ни один из участников гонки этой планки не достиг.