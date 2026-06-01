Армия США в выходные нанесла удары по иранским радарам и пунктам управления беспилотниками в районе Горук на территории Ирана, а также на острове Кешм в Персидском заливе. Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X.

«Взвешенные и преднамеренные удары были нанесены в субботу и воскресенье в ответ на агрессивные действия Ирана, включая уничтожение американского беспилотника MQ-1, действовавшего над международными водами», — говорится в заявлении командования.

По данным CENTCOM, американские истребители оперативно уничтожили иранские средства ПВО, наземный пункт управления и два ударных дрона одноразового действия, которые представляли угрозу для судов в региональных водах. В командовании подчеркнули, что потерь среди американских военнослужащих нет, и заявили о намерении продолжать защиту своих активов и интересов «в ответ на неспровоцированную иранскую агрессию в период действующего перемирия».

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об ответном ударе. По данным иранского агентства Mehr, американские военные атаковали вышку связи на острове Сирик, после чего воздушно-космические силы КСИР «немедленно нанесли удар по американской авиабазе, откуда была произведена атака». В КСИР также пригрозили более масштабным ответом в случае повторения подобных инцидентов.

Информации о потерях с иранской стороны на момент публикации не поступало. Подробностей об ущербе, нанесенном американской базе, ни одна из сторон не привела.

Обмен ударами произошел на фоне продолжающихся переговоров между Вашингтоном и Тегераном, информация о которых регулярно появляется в СМИ. По последним данным, главным препятствием на пути к соглашению остается ядерная программа Ирана: США требуют вывезти из страны весь высокообогащенный уран, тогда как Тегеран с этим не согласен.

На этом же фоне Израиль обратился к США с просьбой разрешить ЦАХАЛ расширить удары по Бейруту, сообщила The Jerusalem Post со ссылкой на источники.