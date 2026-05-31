Израиль проводит политику «выжженной земли» на юге Ливана, разрушая деревни и вынуждая жителей покидать свои дома. Об этом заявил премьер-министр Ливана Наваф Салам в своем телеобращении, сообщает Guardian. Он призвал к немедленному и реальному прекращению огня, подчеркнув, что нынешняя тактика не принесет Израилю ни безопасности, ни стабильности.

Израильские военные сегодня заявили, что продвигаются вглубь Ливана в рамках расширенных наземных операций для укрепления своего положения на юге страны, где они воюют с поддерживаемой Ираном «Хезболлой», и «расширения линии передовой обороны».

Израильская операция расширяется на дополнительные районы: ЦАХАЛ уже пересек реку Литани и, по данным СМИ, захватили стратегический замок Бофор на юге. Это может стать самым глубоким проникновением чужой армии на территорию Ливана за последние 26 лет.

Ливанская крепость Бофор (Шакиф-Арнун) построена крестоносцами в XII веке. В разное время переходила к Саладину, рыцарям-тамплиерам и мамлюкам. В XX веке служила базой Организации освобождения Палестины, а в 1982 году ее штурм стал одной из самых кровопролитных страниц израильско-ливанского противостояния. Позже крепость использовалась как израильский форпост до вывода войск в 2000 году. Крепость расположена на вершине скалы высотой около 700 метров, с которой открывается обзор на Южный Ливан и северные районы Израиля. Это позволяет держать под наблюдением пути снабжения и передвижения сил противника, что придает ей важное стратегическое значение.

В пятницу в Вашингтоне прошли переговоры на уровне военных делегаций двух стран, а на следующую неделю запланированы новые встречи при посредничестве США.

Перемирие между Израилем и «Хезболлой» официально вступило в силу 17 апреля, но фактически так и не соблюдалось. Каждая из сторон обвиняет другую в нарушениях и оправдывает свои атаки предполагаемыми нарушениями со стороны противника.

Ливанское государственное информационное агентство сообщило о нескольких израильских атаках на юге в субботу. Ливанские военные заявили, что двое их солдат были серьезно ранены в результате удара израильского беспилотника вблизи южного города Набатия.

Израильские военные выпустили новые предупреждения об эвакуации, охватывающие деревни вблизи Набатии и другие населенные пункты на востоке страны.

«Хезболла» заявила, что в субботу нанесла несколько ударов по северным районам Израиля, а также вступила в столкновения с израильскими солдатами на юге Ливана. Группировка утверждает, что противостоит израильским силам на окраинах нескольких городов, которые ЦАХАЛ пока не смог взять их под контроль.

Израильские военные сообщили, что в субботу с территории Ливана по Израилю было выпущено более 25 ракет. Воздушные сирены прозвучали в северных городах Кармиэль и Цфат впервые с момента заключения перемирия. Общественный вещатель Kan показал кадры, на которых ракеты падают в море у побережья Нагарии, недалеко от границы, заставляя отдыхающих на пляже бежать.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил в пятницу, что израильские силы продвинулись за реку Литани, которая протекает примерно в 30 километрах от границы, и «бьют по “Хезболле” в лоб».

Министерство здравоохранения Ливана сообщает, что в результате израильских атак со 2 марта погибли более 3370 человек.