Прокуратура Палермо конфисковала тайные активы покойного босса сицилийской мафии Маттео Мессины Денаро на 230 млн долларов. Его называли последним «крестным отцом». RTVI рассказывает, что известно об этой истории.

Итальянская финансовая полиция объявила о конфискации более 230 млн долларов по делу об отмывании денег мафии, пишет Associated Press. По их информации, миллионы были связаны с деятельностью Маттео Мессины Денаро, одного из самых известных боссов «Коза Ностры».

В ходе расследования итальянские спецслужбы изучали финансовые активы, спрятанные на Кайманских островах, в Ливане, Люксембурге, Монако и других странах.

Последний «крестный отец»

Маттео Мессина Денаро родился на Сицилии в 1962 году, в семье сицилийского мафиози Франческо Мессина Денаро. Маттео был известен как Дьяболик (Дьявол) и считался одним из преемников «босса боссов», лидера «Коза Ностры» Бернардо Провенцано. После его ареста в 2006 году именно Маттео Мессина Денаро занял место главаря мафии.

Мессина Денаро прославился своей склонностью к насилию, его заочно приговорили к двум пожизненным срокам за десятки убийств. Точное число его жертв неизвестно, но сам главарь мафии утверждал, что трупами его жертв можно было бы «заполнить целое кладбище». Он находился в розыске с 1993 года и входил в список самых разыскиваемых преступников мира. Он даже сделал пластическую операцию, чтобы не попасться полиции.

Арестовать Мессину Денаро смогли только в 2023 году во время визита в частную клинику в Палермо на Сицилии. Мафиози проходил лечение под чужим именем. У него был диагностирован рак толстой кишки. Итальянские СМИ писали, что в аресте участвовали более 100 военнослужащих, а Маттео пытался бежать. Спустя девять месяцев заключения Мессина Денаро впал в кому и умер.

Бизнес-империя пережила мафиози

Когда Мессина Денаро умер в тюрьме, у полиции по-прежнему оставалось много вопросов и о его преступлениях, и об имуществе, которое он должен был нажить за 30 лет преступной деятельности.

Ключом к раскрытию дела для сицилийской полиции стало сообщение властей Андорры о подозрительной богатой сицилийской даме. Она оказалась уроженкой городка Кампобелло-ди-Мазара, где долгие годы скрывался Мессина Денаро. По данным полиции, она была замужем за высокопоставленным наркоторговцем, который поддерживал связи с «Коза Нострой».

После этого полиция смогла обнаружить активы покойного мафиози по всему миру. Они нашли восемь компаний в Гибралтаре, Испании и на Каймановых островах, более 20 объектов элитной недвижимости, крупный вклад в ливанском банке и инвестиции в золото на миллионы долларов, сообщили власти.

Богатую даму из Сицилии, которая привлекла внимание властей Андорры, а также ее мужа и сына, арестовали. Их имена не разглашают, однако известно, что их обвиняют в управлении активами мафиози.