На стадионе «Банорте» в Мехико, где летом пройдут пять матчей чемпионата мира по футболу, владельцы VIP-лож продают места за миллионы песо, несмотря на запрет ФИФА. Как сообщает Bloomberg, ложа на 27 мест с одним из лучших видов на поле стоит $1,6 млн на все игры. Речь идет о легендарной арене, спроектированной известным архитектором Педро Рамиресом Васкесагде: именно там в 1986 году Диего Марадона забил свой знаменитый гол «Рукой Бога».

Спекуляция стала возможной из-за уникальной особенности строительства стадиона в 1960-х годах. Его создатель Эмилио Аскаррага, столкнувшись с нехваткой бюджета, продал ложи самым богатым семьям Мехико, чтобы профинансировать завершение строительства. Взамен они получили 99-летние контракты на ложи, по сути сделав их частной собственностью.

Это единственная из площадок ЧМ-2026 в Мексике, США и Канаде, где ФИФА так и не смогла получить ложи в свое распоряжение. Она пыталась договориться с их владельцами, но изнурительные переговоры так ни к чему и не привели. Речь идет о более 16 тысячах VIP-мест на стадионе, общая вместимость которого составляет почти 87 тысяч мест.

Чтобы компенсировать убытки, владеющая стадионом «Банорте» компания Ollamani SAB выплатила ФИФА $62,4 млн и запретила перепродажу мест. Несмотря на это, в соцсетях и мессенджерах активно размещается реклама лож, а брокеры заключают контракты между владельцами и болельщиками, готовыми выложить миллионы песо.

Узнав о подпольном рынке, ФИФА и Ollamani разослали владельцам уведомления с предупреждением, что любой билет может быть аннулирован при малейшем подозрении на перепродажу. Однако несколько дней спустя группа владельцев лож во главе с Роберто Руано заявила, что федеральный судья предоставил им обеспечительные меры, позволяющие перепродавать или сдавать в аренду свои ложи на время турнира.

«Мы не позволим международной организации нарушать наши собственные законы и контракты. Многие сдают ложи в аренду, но делают это неофициально из-за коварных правил ФИФА», — сказал Руано, утверждающий, что представляет почти половину всех мест.

Представитель Ollamani выразил сомнение в существовании такого постановления. По его словам, хотя у компании за десятилетия сложились особые отношения с владельцами лож, контракт с ФИФА все равно будет соблюдаться.

«Все билеты будут электронными, и мы будем выявлять несоответствия в регистрации именам владельцев», — сказал представитель.

Один из брокеров, продающий места в четыре VIP-ложи, на условиях анонимности пояснил, что они являются частной собственностью и не контролируются ФИФА. По его словам, владельцы хотели бы сдать все свои места одному покупателю на все пять матчей, но запросили столь высокую цену, что желающих пока не нашлось.

По его словам, стоимость одного билета на человека на игру соответствует рыночным ценам: билет в ложу на 27 мест обойдется в 200 тысяч песо (около $11,5 тысячи) за игру, включая матч-открытие. Для сравнения: билеты на финал на стадионе MetLife в Нью-Джерси стоят дороже $10 тысяч долларов.

Этому брокеру известно как минимум об одной сделке, совершенной при посредничестве его коллеги: ложа на 20 мест была продана за 8,5 миллиона песо ($0,5 млн) на все пять игр. Комиссия посредника составила 500 тысяч песо (почти $29 тысяч).

Чтобы хоть как-то заработать на владельцах лож, ФИФА и Ollamani запретили им приносить с собой еду и напитки и даже покупать их в торговых точках стадиона, предназначенных для остальных зрителей: им придется приобретать «премиум-пакеты».

Такой пакет на 12 человек включает картофель фри, куриные крылышки, сырную нарезку, салаты, гамбургеры, сэндвичи, алкоголь и газировку. Он стоит $75 тысяч долларов на все пять игр. Самый бюджетный вариант (еда и вода, без алкоголя) обойдется в $35,4 тысячи долларов. Цены корректируются в зависимости от места.