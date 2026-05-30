Досрочные выборы президента Турции могут провести в ноябре: это обсуждают в правящей Партии справедливости и развития, пишет Cumhuriyet. Выбор срока связан с тем, что в октябре вырастет минимальная пенсия, и электорат станет более лояльным. Закон запрещает Эрдогану идти на очередные выборы, поэтому сохранить пост он может двумя путями — через досрочное голосование или изменение Конституции.

Источники Cumhuriyet в правящей партии утверждают, что возможность проведения досрочных выборов рассматривается лишь при высоком уровне народной поддержки. Сейчас — на фоне роста цен и ухудшения материального положения населения — она ниже требуемой, но может возрасти осенью, когда минимальная пенсия будет повышена до 36 тысяч лир (55,75 тысячи рублей).

В кулуарах партии признают: последние опросы наглядно показывают недовольство пенсионеров и других нуждающихся слоев населения, которые, между тем, являются мощной электоральной силой и способны обеспечить преимущество «своему» кандидату.

Поэтому помимо повышения пенсий в ПСР обсуждают и дополнительные меры поддержки. Речь идет о субсидиях на оплату электроэнергии, помощи с арендой жилья и других социальных выплатах.

Единства по поводу сроков голосования в руководстве партии нет. Одни высокопоставленные члены ПСР считают, что проводить выборы без заметного улучшения экономики рискованно. Другие полагают, что эффект от повышения пенсий и соцвыплат нужно быстро конвертировать в голоса, пока он еще продолжает действовать.

По данным Cumhuriyet, окончательное решение будет принимать сам Эрдоган на основе опросов, которые покажут, как население отреагировало на меры соцподдержки.

Очередные президентские выборы в Турции должны пройти в 2028 году. По действующему законодательству, нынешний глава государства не может в них участвовать — это будет его третий срок. Но есть юридическая возможность провести досрочное голосование или изменить Конституцию. Именно поэтому партия Эрдогана рассматривает вариант с выборами в ноябре 2026 года.