Канцлера Германии Фридриха Мерца может заменить более молодой и популярный коллега по партии — премьер земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники в немецком правительстве.

Менее чем через год после вступления в должность Мерц вынужден регулярно опровергать слухи о собственной отставке. По данным газеты, давление на главу кабинета на столь раннем этапе пребывания у власти случается редко.

Ключевой претендент на пост канцлера — 50-летний Хендрик Вюст, который руководит самой густонаселенной федеральной землей Германии с 2021 года. Его имя все чаще появляется в немецких медиа на фоне падения рейтингов действующего канцлера.

Вюст пока публично не заявлял о намерении бороться за пост главы правительства. Однако его недавний визит в Польшу спровоцировал в прессе новую волну публикаций о возможной смене лидера.

Некоторые издания, в частности газета Bild, как утверждает источник Financial Times, намеренно разжигают конкуренцию между политиками. Мерц вынужден тратить время и политический капитал на то, чтобы «изо всех сил» пресекать слухи, что отвлекает его от прямых обязанностей по управлению страной. В Христианско-демократическом союзе эту дискуссию назвали «абсурдной» и «опасной», а сам Вюст заверил журналистов, что канцлер пользуется его «полной поддержкой».

Большинство опрошенных Financial Times источников и политических аналитиков сходятся во мнении, что сценарий замены Мерца в середине срока маловероятен. Для этого потребовалась бы сложная парламентская процедура, включающая конструктивный вотум недоверия в бундестаге и согласие большинства депутатов на кандидатуру нового канцлера. Один из союзников Мерца, бывший глава земли Гессен Роланд Кох, заявил Financial Times, что такой исход возможен лишь с согласия самого канцлера, подчеркнув, что «все остальные варианты исключены».

По информации Financial Times, несмотря на высокие рейтинги Вюста, конкретных планов по смене канцлера нет — дискуссия носит гипотетический характер и связана скорее с оценкой политических рисков, включая возможный провал нового главы правительства в случае его назначения.

Вюст публично не опровергал спекуляции о своем выдвижении, но сейчас не заинтересован в переезде в Берлин, так как намерен выиграть весенние выборы в Северном Рейне-Вестфалии. Как раз там — в отеле Welcome на озере Хеннезе в Мешеде — 1 июня оба политика встретятся, когда Мерц приедет в свой родной избирательный округ в Зауэрланде. На фоне слухов о возможной смене власти это давно запланированное мероприятие приобрело особую остроту. В правительственных кругах не исключают, что оно может закончиться либо открытым конфликтом, либо демонстративным примирением.

Давление на Мерца ощущается не только в прессе, но и внутри его собственной партии, где растет напряжение на фоне недовольства избирателей. Согласно данным Financial Times, рейтинг Христианско-демократического союза опустился примерно до 23%, в то время как поддержка ультраправой «Альтернативы для Германии» выросла до 28%.

Недовольство граждан подогревают высокие цены на энергоносители и разногласия внутри правящей коалиции с социал-демократами по поводу социальных реформ. На этой неделе Мерц пообещал избирателям представить масштабный пакет мер по оживлению крупнейшей экономики Европы до лета, заявив, что «лично полон решимости» исправить ситуацию.

Он также признал в интервью Der Spiegel, что правительству пока не хватает способности проводить крупные реформы, и оценил эффективность своей работы ниже середины условной шкалы.