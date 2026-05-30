Посол России Сергей Копыркин вызван из Еревана в Москву для консультаций. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

«Копыркин вызван в Москву для консультаций в связи с шагами армянского руководства по сближению с Евросоюзом, наносящими ущерб взаимодействию в рамках ЕАЭС», — уточнили в ведомстве.

Накануне на саммите ЕАЭС в Астане Россия, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан подписали совместное заявление с призывом к Армении как можно скорее провести референдум о вступлении в ЕС или сохранении членства в Евразийском экономическом союзе.

«Разделяем позицию о необходимости проведения в Республике Армения в возможно короткие сроки общенационального референдума о вступлении в Европейский союз или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза», — говорится в документе.

Заявление передали армянскому вице-премьеру Мгеру Григоряну — именно он представлял официальный Ереван на саммите вместо премьера Никола Пашиняна, который отказался от участия, сославшись на подготовку к парламентским выборам 7 июня.

Там же было решено, что в декабре на заседании Высшего Евразийского экономического совета члены союза представят доклад о возможных последствиях приостановки действия Договора о ЕАЭС в отношении Армении.

На пресс-конференции по итогам саммита президент России Владимир Путин детально описал, чем грозит Еревану выход из объединения: потерей доступа к зоне свободной торговли, восстановлением таможенного контроля и пошлин, ростом железнодорожных тарифов, ужесточением условий для автоперевозчиков, необходимостью оформлять патенты на работу в России.

По предварительным оценкам российской стороны, из-за роста цен на энергоносители Армения может потерять до 14% ВВП.

При этом Путин подчеркнул, что экономические разногласия не разрушат гуманитарные и политические связи двух стран. «Речь в данном случае идет о чисто экономических субстанциях», — сказал он. Президент напомнил, что «кризис на Украине когда-то начался с попыток присоединения к ЕС».

Российский лидер отметил, что уже говорил ранее Пашиняну: «Все, что хорошо для армян, приемлемо и хорошо для России. Делайте так, как вы считаете нужным исходя из интересов армянского народа». Тогда же он допускал возможность «мягкого и интеллигентного развода», если Ереван определится с выбором заранее.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал евроинтеграцию Армении ее суверенным правом, вместе с тем уточнив: «Армения по мере сближения с ЕС попадет в ситуацию, когда принятые ею нормы войдут в противоречия с нормами и правилами ЕАЭС. Факт остается фактом — это невозможно». По словам представителя Кремля, двигаясь в сторону Евросоюза, республика «не может и не должна это делать за счет финансов стран ЕАЭС».

Ереван между тем настаивает на том, что вопрос выхода из ЕАЭС не стоит на повестке. Пашинян заверял, что Армения никогда не будет вредить Москве, хотя сам он не намерен ставить интересы России выше армянских. Глава армянского МИДа Арарат Мирзоян также заявил, что республика не заинтересована в разрыве с Москвой и намерена работать над сохранением «естественных отношений» с российской стороной.

Процесс евроинтеграции Армении начался весной 2024 года. Поводом для этого стал законопроект, инициированный «Платформой демократических сил»: собрав более 50 тыс. подписей, его направили в парламент, где 26 марта он прошел окончательное чтение. Закон подписал президент республики Ваагн Хачатурян. В мае Россия уже ограничила ввоз некоторых категорий армянских товаров — под ограничения попали сельхозпродукция, цветы, некоторые вина и коньяки.