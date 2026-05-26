Армения в последние месяцы совершает «серьезную ошибку», поворачиваясь в сторону ЕС и США в ущерб отношениям с Россией. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой во время выступления на круглом столе в нижней палате парламента, передает корреспондент RTVI.

«К сожалению, за последние буквально несколько месяцев последовал целый ряд заявлений и действий и со стороны представителей парламента, и со стороны исполнительной власти Республики Армения, которые свидетельствуют о стремительной переориентации руководства этой страны на европейский или американский вектор. И у нас это, конечно, вызывает сожаление в связи с тем, что Армения последовательно игнорирует и встречи на уровне ОДКБ», — заявил Толстой.

Он отметил, что Ереван «делает шаги в сторону сближения с Евросоюзом» и при этом отказывается от «привилегированных отношений с Россией, которые существуют в рамках ЕАЭС».

Толстой добавил, что попытки армянских властей выйти на прямое взаимодействие с Турцией и Азербайджаном, по его оценке, «несут прямую угрозу суверенитету» страны, а разговоры о европейском будущем и безвизовом режиме — «громкие пиар-заявления» армянских властей, включая премьер-министра Никола Пашиняна.

«Ни одна страна бывшего Советского Союза без тесных союзнических отношений с Россией просто не может состояться как государство. И Армения здесь не исключение. В этом смысле отказ от дружественных связей со стороны нынешнего политического руководства Армении мне представляется серьезной ошибкой», — считает парламентарий.

Отдельно он остановился на предвыборной ситуации в республике: среди кандидатов, по его словам, нет никого, кто бы «четко и недвусмысленно» говорил о необходимости союза с Россией. Часть вины за это Толстой возложил на саму Москву.

«Считаю, что отчасти это может быть и наша недоработка — что мы с таким кандидатом не взаимодействовали и не помогли ему создать политическую платформу внутри», — сказал он.

Вице-спикер также напомнил об историческом контексте: в этом году исполняется порядка 200 лет Туркманчайскому договору, по которому Россия обеспечила безопасность Армении. «С тех пор ситуация не сильно изменилась», — отметил Толстой.

По его словам, Ереван ждут тяжелые последствия, если Россия «начнет отстраняться от Армении», обозначив конкретные последствия для граждан республики, проживающих в РФ.

«Последствия будут гораздо более тяжелые. Текущие послабления для граждан Армении, например, длительное пребывание без регистрации и упрощенное трудоустройство в Российской Федерации, базируются на статусе стратегического союзника. Если этого статуса не будет или по каким-то причинам он будет пересмотрен с подачи армянского политического руководства, то, конечно, такие привилегии будут аннулированы и граждане Армении перейдут в общий миграционный режим, который существует для всех иностранцев», — предупредил он.

Вице-спикер также высказался о ситуации с русским языком в республике: он указал на сокращение числа русских классов и критику употребления русского со стороны ряда официальных лиц Армении.

По его словам, подобные «антироссийские выпады» ставят под сомнение положение армянской диаспоры и ее бизнеса в России. Толстой также выразил возмущение тем, что ряд армянских политиков, с которыми он лично работал во время войны в Карабахе, теперь возлагают на Москву ответственность за «собственные ошибки, просчеты и гибельные результаты».

«Еще раз повторю: мы понимаем, что достаточно большая часть народа Армении симпатизирует России, понимает историческую роль России. И сожалеем о том, что представители некоторой политической группы, сформированной вокруг нынешнего премьер-министра Пашиняна, позволяют себе подобные антироссийские выпады в ходе предвыборной кампании. Уверен, что дополнительных очков в глазах армянских избирателей, в глазах любимого нами дорогого армянского народа они не получат», — заключил он.