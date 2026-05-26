В Закарпатской и Львовской областях на западе Украины сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналоги военкоматов) фиктивно «мобилизовали» около 300 человек, внося в списки умерших и заключенных. О разоблачении масштабной схемы сообщили в своих телеграм-каналах Нацполиция и Генпрокурор страны Руслан Кравченко.

По данным правоохранителей, к обману причастны как минимум трое сотрудников ТЦК в званиях полковника, подполковника и майора. Полковник возглавляет Мукачевский районный ТЦК в Закарпатье, майор является его заместителем и начальником отдела рекрутинга. Подполковник временно исполняет обязанности руководителя Золочевского районного ТЦК на Львовщине.

Чиновники занимались «бумажной мобилизацией», чтобы выполнить план и улучшить статистику, считают украинские силовики. Как они выяснили, военные заходили в реестр автоматизированной системы «Оберег» с помощью собственных электронных ключей и вносили туда ложные данные. По такой схеме было «мобилизовано» 276 человек.

Помимо «мертвых душ» и осужденных, в перечень записывали граждан Украины с правом на отсрочку, лиц на специальном учете, а также тех, кто уже проходят военную службу или учатся в военных вузах.

Кроме того, сотрудники ТЦК оформляли фальшивые поименные списки военнообязанных. По документам эти люди якобы находятся в воинских частях, но по факту их не призывали и не отправляли в армию.

Все эти сведения использовались для составления обманной отчетности, которую военные направляли в областные ТЦК. Из-за таких махинаций высшее военное командование Украины могло получать недостоверные данные о реальном состоянии комплектования армии и неверно оценивать потребности в мобилизационном ресурсе, подчеркнули правоохранители.

Всех троих задержанных взяли под стражу, суд определил каждому из них залог. Самую крупную сумму в 3,9 млн гривен назначили полковнику, который ложно «мобилизовал» 162 человека.

В Закарпатском и Львовском областных ТЦК позднее сообщили, что отстранили подозреваемых от должностных обязанностей на время следствия.

В Нацполиции сообщили, что в ходе дальнейших действий правоохранители будут устанавливать полный круг лиц, вовлеченных в схему фиктивной мобилизации в этих двух регионах. Также будут проверять другие области на использование подобной обманной отчетности.