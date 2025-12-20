Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов рассказал в интервью, что проблемы с мобилизацией в стране вызваны внутренними просчетами. По его словам, кампания по призыву была «разрушена» изнутри.

В беседе с изданием «Лівий берег» Буданов назвал главной ошибкой «полностью провалившуюся медийную кампанию», которая, по его мнению, значительно повысила градус напряженности.

«Многие обвиняют Российскую Федерацию, но их влияние в этом вопросе не настолько велико, как кажется», — заявил он, добавив, что проблемы возникли «из-за личных амбиций определенных лиц, а иногда — по недомыслию».

Ситуацию с мобилизацией усугубляет растущее сопротивление призыву — в сети регулярно появляются видео, где прохожие препятствуют работникам ТЦК. Принудительная мобилизация стало настолько массовым явлением, что в 2024 году слово «бусификация» (уличные задержания мобилизованных) было признано неологизмом года.

Из-за нехватки личного состава власти Украины весной 2024 года были вынуждены снизить призывной возраст с 27 до 25 лет, отменить категорию «ограниченно годных» и ужесточить правила воинского учета.