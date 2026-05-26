Вся рабочая неделя в Москве и области пройдет в условиях аномального холода и дождей. Об этом RTVI рассказал синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. По его словам, потеплеет только на следующей неделе, то есть в начале июня.

«Вся рабочая неделя будет проходить под эгидой аномально низких температур. Аномальные холода накроют всю европейскую территорию России от севера до юга, и только восточный и северо-восточный районы будут находиться под влиянием очень теплых воздушных масс. Но это так, отступление, не о Москве. Например, в Ненецком автономном округе температура вырастет до 27-29 градусов. Это единственная административная столица, где будет такая высокая температура», — сообщил синоптик.

По словам Ильина, максимальная температура в Москве будет лишь 13—15 градусов. «По области и того ниже — местами столбики термометра будут подниматься до 9—11 градусов и выше вряд ли смогут подняться», — добавил он.

Дожди все рабочие майские дни будут идти как ночью, так и днем — «пусть небольшие, но тем не менее временами то тут, то там они будут поливать Московскую область», предупредил эксперт. Кроме того, ожидается сильный западный и северо-западный ветер со скоростью 7—12 м/с. Атмосферное давление достигнет минимума в среду — около 734 мм ртутного столба, — после чего начнет восстанавливаться: например, в субботу барометр покажет 742 мм, в воскресенье — 747 мм.

«Стоит особо уделить внимание ночным температурам — в четверг—пятницу воздух в Московской области местами будет остывать до 2—4 градусов. В Москве — 5—7 градусов, ниже температура не опустится», — сообщил Ильин.

Он отметил, что при таких температурах теоретически возможны осадки в смешанной фазе.

«Для того чтобы утверждать, что будет идти снег, недостаточно условий. Но и не сказать о том, что при такой ситуации может идти мокрый снег, тоже нельзя. В Москве точно не пройдет, а по области где-то может даже долететь до земли, но быстро растает, учитывая теплую подстилающую поверхность», — объяснил собеседник RTVI.

Суббота, по его словам, мало чем будет отличаться от будней: днем 11—16 градусов, небольшие дожди, северо-западный ветер 5—10 м/с.

«Есть надежда на воскресенье и начало следующей недели. В воскресенье температура уже может подниматься до 15 градусов. В прогнозе, тем не менее, остается небольшой дождь. Ночью температурный минимум повысится до 5-10 градусов. Ветер повернет на западный, немного стихнет — до 2—7 м/с», — уточнил Ильин.

В начале следующей недели ожидаются полноценное потепление и погода без осадков, рассказал синоптик.