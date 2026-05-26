Тимур Прокопенко, более 13 лет проработавший заместителем начальника управления президента по внутренней политике (УВП), перешел на аналогичную должность в новое управление — по стратегическому партнерству и сотрудничеству (УСПС). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации президента и близкие к ней.

Собеседники издания подчеркивают, что чиновник остается «в обойме», а его прежние задачи «в значительной степени выполнены».

УСПС было создано в августе 2025 года путем объединения двух упраздненных управлений — по приграничному сотрудничеству и по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами. В октябре того же года его возглавил Вадим Титов, ранее руководивший компанией «Русатом — международная сеть», а курирует, как и УВП, первый заместитель руководителя АП Сергей Кириенко.

В задачи УСПС входят работа с ближним зарубежьем и отдельные аспекты взаимодействия со странами так называемого Глобального Юга.

Согласно положению, утвержденному президентом в декабре 2025 года, УСПС обеспечивает разработку и реализацию международных проектов и программ для развития партнерства и сотрудничества России с иностранными государствами. Среди его задач — участие вместе с экспертным управлением и управлением по внешней политике в подготовке переговоров и встреч президента с должностными лицами иностранных государств, подготовка предложений главе государства по вопросам участия России в содействии международному развитию и повышению эффективности приграничного сотрудничества.

Конкретный функционал Прокопенко на новом месте пока не объявлен. До сих пор было известно лишь об одном заместителе Титова — бывшем референте УВП Борисе Чернышеве.

Прокопенко — 45-летний выпускник факультета журналистики Военного университета Минобороны и Российской академии госслужбы.

Его карьера началась в 2003 году в ТАСС. В 2005 году он стал пресс-секретарем вице-спикера Госдумы от «Единой России», затем работал в аппарате нижней палаты. В 2007 году перешел в полпредство президента в Дальневосточном федеральном округе начальником департамента информационной и миграционной политики. В 2009 году вернулся в аппарат Госдумы пресс-секретарем спикера Бориса Грызлова.

В 2010 году Прокопенко возглавил «Молодую гвардию “Единой России”», а в 2011 году вошел в координационный совет Общероссийского народного фронта. В сентябре 2011 года избрался в Госдуму от Саратовской области, но уже в феврале 2012 года перешел в УВП, где в ходе реформы внутриполитического блока под руководством Вячеслава Володина ему доверили работу с молодежными организациями и информационную политику.

Позже Прокопенко также отвечал за взаимодействие с экспертами, социологию, выборы и непродолжительное время — за работу с конфессиями. Он сохранил должность после назначения Сергея Кириенко куратором внутриполитического блока осенью 2016 года и курировал, в частности, работу с оппозицией, а в последнее время — взаимодействие с министерствами и ведомствами, а также проекты, связанные с другими странами.

В 2020 году Прокопенко стал выпускником третьего потока так называемой школы губернаторов и защитил в МГИМО кандидатскую диссертацию на тему «Роль социальных сетей в российской системе политической коммуникации».