Российские власти планируют собрать с судовладельцев около 210 млрд рублей, чтобы построить 500 новых контейнеровозов, сухогрузов и танкеров. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«До 2030 года планируется списать все суда “река-море” старше 40 лет. Им на смену должны прийти около 500 сухогрузов, контейнеровозов и танкеров, которые за десять лет должна построить Объединенная судостроительная корпорация (ОСК)», — говорится в статье.

Изначально, как пишет издание, власти хотели выделить ОСК 197 млрд рублей из бюджета на 2026—2028 годы (позднее речь шла уже о 290 млрд рублей в год на период до 2030 года). Механизм предполагал утилизационный грант на старые суда и льготное финансирование новых по ставке не выше 3% годовых.

Однако потом правительство решило отказаться от бюджетного финансирования программы льготного лизинга судов и переложить расходы на сам рынок. Вместо этого программу предложили финансировать за счет инвестсбора — надбавок к тарифу на освидетельствование судов и к портовому сбору за тонну перевезенного груза.

Параметры программы, по информации «Коммерсанта», были согласованы на совещании у первого вице-премьера Дениса Мантурова 30 апреля. В 2026—2030 годах таким образом рассчитывают собрать 210 млрд рублей — треть за счет первой надбавки, две трети за счет второй. Источник издания сообщил, что эту альтернативу бюджетному финансированию президент концептуально поддержал в апреле.

Заместить предполагается суда смешанного плавания «река-море» возрастом старше 40 лет с дедвейтом (масса всех грузов, которые может принять судно) от 1 тыс. до 9,1 тыс. тонн — это прежде всего сухогрузы, сухогрузы-контейнеровозы, танкеры и химовозы. ОСК уже подготовила для этого единую платформу.

«Ее задача — обеспечить торговый флот типами судов на единой архитектуре, используя унифицированные блоки и единую номенклатуру оборудования. Это сокращает сроки строительства до 30%, снижает количество уникальных компонентов на 20% и уменьшает стоимость жизненного цикла судна», — сообщили в корпорации. Там же представили первое платформенное решение для грузового речного флота — сухогруз, адаптированный под внутренние водные пути по осадке и дедвейту.

Однако вокруг портового сбора как инструмента финансирования уже разгорается конкуренция: его одновременно предлагают задействовать для строительства ледоколов «Росатома»: этот сбор мог бы приносить около 10 млрд рублей в год при нынешнем грузообороте.

Утвержденный в мае размер портового инвестсбора: 11,8 млрд рублей в 2026 году, 13,5 млрд в 2027-м и 14,7 млрд в 2028-м. Чтобы удовлетворить запросы всех претендентов, сбор пришлось бы поднять примерно в шесть раз, подчеркивает издание.

Поручение предписывает также разработать механизмы, запрещающие судовладельцам заказывать суда на иностранных верфях или закупать флот за рубежом. Если собрать необходимые деньги не выйдет, ОСК грозит консервация ряда предприятий — их перечень Минпромторг и корпорация обязаны подготовить.

Источник «Ъ» среди грузоотправителей отметил, что «главными пострадавшими от инициативы станут потребители, все без исключения».

«Подавляющее большинство собственников флота уйдет с рынка, что выльется либо в удорожание услуг оставшихся, либо в переход на другой, более дорогой вид транспорта. Запрет покупать флот за границей ударит по грузовладельцам и поставит под риск выполнение президентской задачи по росту несырьевого неэнергетического экспорта», — рассказал собеседник газеты.

Другой собеседник «Ъ» добавил, что в нынешней международной обстановке, когда доступ российского экспорта на внешние рынки и без того сужается, с логистики нужно снимать нагрузку, а не наращивать ее. «К сожалению, в поручениях не увидели ни готовности регуляторов оценивать объем сокращений предприятий и рабочей силы, ни какой-либо оценки увеличения нагрузки на потребителей услуг судовладельцев. Надеемся, что все это будет проделано на следующем шаге работы», — отметил он.