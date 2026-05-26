Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о планах усилить военные действия против ливанской группировки «Хезболла». Как пишет The New York Times, на этом фоне израильские военные сообщили об ударах по более чем 70 объектам группировки за последние сутки.

Нетаньяху в видеообращении подчеркнул, что Израиль находится «в состоянии войны с Хезболлой» и намерен наращивать давление. Несмотря на перемирие, достигнутое при посредничестве США и вступившее в силу в апреле, стороны продолжают взаимные атаки и обвиняют друг друга в его нарушении. По словам премьера, за последние недели израильские силы уничтожили более 600 бойцов «Хезболлы».

«Мы находимся в состоянии войны с «Хезболлой», — заявил Нетаньяху, — Но мы не убираем ногу с педали. Наоборот, я сказал, чтобы мы нажимали на педаль еще сильнее».

По данным израильских военных, удары наносились по командным центрам, складам оружия и другим объектам на территории Ливана, в том числе в районе города Тир. Также сообщается о ликвидации боевиков на юге страны. В «Хезболле» заявили как минимум о восьми атаках на Израиль за тот же период.

Эскалация может осложнить переговоры между США и Ираном о возможном соглашении. Тегеран настаивает на включении Ливана в договоренности, тогда как президент США Дональд Трамп, по данным издания, не упоминал этот конфликт в своих заявлениях. По информации Минздрава Ливана, с марта в результате ударов погибли 3185 человек, более 9600 получили ранения, сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома.