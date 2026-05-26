Президент США Дональд Трамп заявил, что оставшийся обогащенный уран Ирана должен быть передан американской стороне для уничтожения либо ликвидирован на месте или в другой согласованной локации. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, уран может быть «немедленно передан США для вывоза и последующего уничтожения» или, что он назвал предпочтительным вариантом, уничтожен на месте либо в другой приемлемой точке при согласовании с Ираном. При этом процесс, как он отметил, должен проходить под наблюдением американского атомного регулятора или аналогичной структуры.

«Обогащенный уран („Ядерная пыль!“) будет либо немедленно передан США для вывоза и последующего уничтожения, либо, что более предпочтительно, уничтожен на месте или в другой приемлемой локации совместно и по согласованию с Исламской Республикой Иран», — написал Трамп.

В понедельник американские войска нанесли удары по южному Ирану: по лодкам, которые устанавливали мины, и пусковым установкам ракет, назвав это оборонительными действиями. Удары были нанесены в тот момент, когда главный переговорщик Ирана и министр иностранных дел страны находились в Дохе для переговоров с премьер-министром Катара о потенциальном соглашении с США.

Ранее в Белом доме заявляли, что подписание соглашения с Ираном, которое должно положить конец войне, может занять несколько дней. По данным американских чиновников, в ходе телефонной конференции Трамп также сообщил лидерам ряда арабских и мусульманских стран, что в случае достижения договоренности с Тегераном рассчитывает на заключение ими мирных соглашений с Израилем.