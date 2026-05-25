Слухи о снятии блокады Ормузского пролива станут катализатором снижения стоимости нефти. Об этом рассказал NEWS.ru ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Эксперт отметил, что первые сообщения об открытии пролива сразу же приведут к падению цен на нефть. Он обратил внимание, что рынок заблаговременно учитывает такой сценарий, предусматривающий также свободу судоходства.

Юшков напомнил, что в предыдущий раз, когда Иран и США договорились о прекращения огня, пролив остался заблокированным. В связи с этим эксперт призвал дождаться результатов текущего раунда переговоров, чтобы понять, как будет развиваться ситуация и планируется ли взимать плату за проход судов.

Эксперт также выразил уверенность, что ближневосточные государства способны оперативно возобновить добычу нефти. При этом, добавил он, сырье будет поставляться как из текущих запасов, так и из хранилищ. Юшков рассказал, что экспортеры не одномоментно уменьшили производство после новостей о блокаде, так как рассчитывали, что вопрос будет решен в более краткие сроки.

Еще одним важным фактором аналитик назвал возможную трансформацию сделки ОПЕК+. Эксперт отметил, что ранее большинству игроков было невыгодно обсуждать возможный развал формата, так как такие разговоры привели бы к падению стоимости нефти. Подвешенное состояние в этом вопросе заставит рынок оставаться в напряжении, добавил Юшков.

«Если, например, Саудовская Аравия выйдет из сделки, тогда все будут добывать сырье по максимуму, вызывая переизбыток предложений», — сказал он.