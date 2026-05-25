Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном по мирному соглашению продвигаются успешно, но в случае их провала боевые действия могут возобновиться. Об этом говорится в посте, опубликованном в соцсети Truth Social.

«Переговоры с Исламской Республикой Иран идут успешно! Либо это будет великая сделка для всех, либо вообще никакой сделки не будет — и тогда последует возвращение на поле боя и стрельба, но еще масштабнее и мощнее, чем прежде. И никто не хочет этого!» — сказано в сообщении.

США пытаются добиться масштабного политического соглашения на всем Ближнем Востоке, отметил Трамп. По его словам, в случае его заключения регион станет «единым, сильным и экономически мощным». Потенциальную сделку он назвал «самым важным соглашением» в истории Ближнего Востока.

Как считает Трамп, для ближневосточного урегулирования Саудовская Аравия, Катар, Турция, Пакистан, Египет, Иордания и Бахрейн должны присоединиться к “Соглашениям Авраама” — дипломатической инициативе времен его первой администрации, направленной на нормализацию отношений с Израилем. Глава Белого дома допустил, что в будущем к этим соглашениям может присоединиться Иран.

Ранее Трамп заявил, что Тегеран и Вашингтон договорились об открытии Ормузского пролива. По его словам, ведется обсуждение заключительных аспектов и деталей соглашения, которые будут объявлены в ближайшее время.

Днем 25 мая в Доху прибыла иранская делегация, в состав которой вошли спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Арагчи. Они проведут консультации с представителями Катара по поводу соглашения с США. На переговорах первоочередное внимание будет уделено ситуации вокруг Ормузского пролива и иранских запасов высокообогащенного урана.

Reuters пишет, что в Доху также отправился глава Центрального банка Ирана Абдольнасер Хеммати. Как ожидается, он примет участие в обсуждении возможной разморозки иранских активов в рамках итогового соглашения.

Вашингтон и Тегеран продолжают согласовывать меморандум о взаимопонимании, который предусматривает продление режима прекращения огня на 60 дней. По данным СМИ, в случае принятия документа Иран должен будет открыть Ормузский пролив и в течение 30 дней обеспечить восстановление довоенного уровня судоходства, а США в ответ снимут морскую блокаду с иранских портов.