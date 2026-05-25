Мотивом телефонного звонка президента Франции Эммануэля Макрона президенту Беларуси Александру Лукашенко могло стать стремление разделить Минск и Москву. Таким мнением поделился с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин.

Он обратил внимание, что давление на Беларусь усилилось, и лидера страны пытаются «обработать» разными способами. По словам эксперта, руководство стран Евросоюза хотело бы видеть Минск «на стороне темных сил — киевского режима и стран НАТО».

Дандыкин предположил, что Макрон пытался уговорить Лукашенко «больше не связываться» с президентом России Владимиром Путиным, чтобы «оторвать» республику от России.

Собеседник NEWS.ru отметил, что Беларусь является «практически единственным» союзником Москвы в Европе. Запад же, по мнению эксперта, видит оптимальным сценарием, чтобы у власти в республике находился «какой-нибудь местный Владимир Зеленский» и проводил политику «абсолютной отстраненности от России».

«Пообещают особый порядок вступления в ЕС, пряников надают, а там уже и оппозиция в лице Светланы Тихановской сидит. Могут быть провокации, поэтому надо быть настороже», — заключил Дандыкин.

Телефонный разговор между Лукашенко и Макроном состоялся 24 мая. Пресс-служба белорусского президента сообщила, что звонок был инициативой Парижа. Согласно краткому релизу, стороны обсудили региональные проблемы, а также отношения Беларуси с Евросоюзом и Францией в частности.

Макрон и Лукашенко говорили по телефону впервые с 26 февраля 2022 года. Украинское издание «Страна.ua» предположило, что президент Франции мог пойти на такой шаг после слов Зеленского о якобы угрозе нападения со стороны Беларуси.

Позднее AFP сообщило со ссылкой на источник, близкий к французскому лидеру, что Макрон призвал президента Беларуси «не вмешиваться» в боевые действия на Украине, напомнил о возможных рисках и порекомендовал заняться улучшением отношений с государствами ЕС.

21 мая Лукашенко заявил об отсутствии как гражданской, так и военной необходимости участвовать в конфликте на Украине. Он добавил, что такой сценарий возможен только в случае агрессии по отношению к Беларуси.