Президенты Беларуси и Франции Александр Лукашенко и Эмманюэль Макрон провели телефонный разговор. Об этом сообщается на сайте пресс-службы белорусского лидера в воскресенье, 24 мая.

Главы государств обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси с ЕС и Францией в частности, говорится в сообщении.

Отмечается, что беседа состоялась по инициативе французской стороны.

Это первый разговор Лукашенко и Макрона за более чем четыре года. Предыдущая беседа между главами государств состоялась 26 февраля 2022 года, через два дня после начала российской военной операции на Украине.

«Страна.ua» отмечает, что Лукашенко и Макрона поговорили по телефону на фоне заявлений украинского президента Владимира Зеленского о якобы угрозе нападения со стороны Беларуси. Издание не исключает, что эта тема стала причиной звонка.

Лукашенко ранее отверг утверждения о том, что Беларусь может быть втянута в конфликт на Украине. Он заявил, что в этом нет «ни гражданской, ни военной» необходимости. Республика может быть втянута в военные действия, только если на ее территорию будет совершена агрессия, подчеркнул белорусский президент.

В июле 2025 года Макрон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Беседа между главами государств стала первой за почти три года.