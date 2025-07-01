Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегом Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщил Кремль.



В разговоре с Макроном Путин «напомнил, что украинский конфликт — это прямое следствие политики западных государств», говорится в сообщении. Сейчас страны Запада «ведут линию на затягивание боевых действий», пересказывает слова российского лидера Кремль.

Говоря о перспективах мирного урегулирования российско-украинского конфликта, Путин заявил, что возможные договоренности «должны носить комплексный и долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии».

В ходе разговора Путин и Макрон также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке «в контексте ирано-израильской конфронтации и американских ударов по иранским ядерным объектам», заявили в Кремле. Согласно его сообщению, главы государств отметили «особую ответственность России и Франции как постоянных членов СБ ООН в поддержании мира и безопасности, в том числе в ближневосточном регионе, а также в сохранении глобального режима ядерного нераспространения».

«В этой связи подчеркнута важность уважения законного права Тегерана на развитие мирного атома и продолжения выполнения им обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия, включая сотрудничество с МАГАТЭ», — говорится в пресс-релизе Кремля.

Путин и Макрон высказались за то, чтобы кризис вокруг иранской ядерной программы и другие противоречия на Ближнем Востоке были урегулированы «исключительно политико-дипломатическими средствами».

«Условлено продолжить контакты в целях возможной координации позиций», — сообщил Кремль.

Разговор главы государств носил содержательный характер, отмечается в сообщении. По чьей инициативе состоялась беседа, Кремль не уточнил. Макрон рассчитывает продолжать контакты с российским президентом, сообщает AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

Предыдущий телефонный разговор между Путиным и Макроном состоялся 11 сентября 2022 года.

В июне 2024 года Макрон заявил о готовности продолжить диалог с Путиным. Он указал, что верит «в силу диалога».

Путин в декабре 2023 года заявил, что у России и Франции «были достаточно хорошие, добрые, рабочие отношения», но «с какого-то момента президент Франции прекратил с нами отношения».

«Мы не уклоняемся от этих контактов, но если европейские страны и президент Франции в частности, не желают с нами общаться, то на нет и суда нет, у нас есть чем заниматься», — сказал тогда глава государства (цитата по «Интерфаксу»).

Макрон, комментируя слова Путина, заявил, что «не менял номер телефона». Французский президент выразил готовность к разговору при условии, что у российского лидера есть стремление к диалогу и «серьезные предложения» для прекращения конфликта на Украине.