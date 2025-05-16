Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал неприемлемым отказ российской стороны от ответа на призывы к прекращению огня в конфликте на Украине. Такое заявление французский лидер сделал на совместной пресс-конференции с лидерами Великобритании, Германии и Польши по итогам саммита Европейского политического сообщества в Албании, передает France 24.

«Неприемлемо, что Россия, президент [Владимир] Путин во второй раз не отвечают на требования, выдвинутые американцами, поддержанные Украиной и европейцами», — сказал Макрон.

По его словам, неготовность Москвы к прекращению огня указывает на отсутствие у нее стремления к мирному урегулированию, что оставляет международному сообществу единственный вариант — наращивать давление.

Макрон отметил, что западные государства продолжают согласовывать свои шаги и поддерживают дипломатические инициативы, однако для прогресса в переговорном процессе необходима более решительная позиция по отношению к России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский и лидеры Франции, Германии, Великобритании и Польши обсудили с американским главой Дональдом Трампом российско-украинские переговоры в Стамбуле. В ходе беседы Зеленский отметил, что Киев настаивает на ужесточении санкционного давления на Москву в случае, если «русские откажутся от полного и безоговорочного прекращения огня».

По результатам стамбульских переговоров, стороны пришли к соглашению об обмене военнопленными, условившись произвести его в формате «1000 на 1000». Глава российской делегации Владимир Мединский также сообщил, что Киев и Москва согласовали необходимость представления друг другу детальных предложений, касающихся установления режима прекращения огня. По его словам, после этого контакты будут продолжены.

Переговоры России и Украины стартовали в Стамбуле утром 16 мая около 13:35 мск. Перед началом переговоров с вступительным обращением к делегациям выступил глава МИД Турции Хакан Фидан. Он выразил надежду, что обе стороны смогут договориться о мире. По информации источника РИА Новости, Фидан остался в зале после вступительного слова.

Незадолго до встречи с российской делегацией представители Украины провели трехсторонние переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, спецпредставителем президента США Китом Келлогом, главой МИД Турции Хаканом Фиданом и главой Нацразведки Турции Ибрагимом Калином.