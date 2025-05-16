В Стамбуле завершились первые с 2022 года очные переговоры делегаций из России и Украины. Встреча в закрытом формате во дворце Долмабахче продлилась около двух часов. Что происходило во время общения представителей Москвы и Киева и о чем договорились стороны — в материале RTVI.

Первые официальные заявления

После завершения переговоров помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, рассказал, что Москва «удовлетворена результатом» и готова продолжать контакты.

«О чем договорились. Первое, в ближайшие дни произойдет масштабный обмен пленными: 1000 на 1000 человек. Второе, украинская сторона запросила прямые переговоры между руководителями государств. Мы приняли этот запрос к сведению», — заявил Мединский, выступая перед журналистами.

Также, по его словам, Москва и Киев договорились о том, что каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня и пропишет это в деталях.

«После того как такое видение будет представлено, мы полагаем целесообразным — тоже об этом договорено — продолжить наши переговоры», — заключил Мединский.

Министр обороны Украины Рустем Умеров, глава украинской делегации на переговорах в Стамбуле, сообщил, что делегации обсуждали «все модальности», которые касаются прекращения огня.

«Потенциально готовим встречу на уровне лидеров стран», — отметил он.

Умеров также подтвердил слова Мединского об обмене пленными. Он будет самым крупным с начала военного конфликта, подчеркнул глава украинского оборонного ведомства.

Как проходили переговоры

Перед началом переговоров с вступительным обращением к делегациям выступил глава МИД Турции Хакан Фидан. Он выразил надежду, что обе стороны смогут договориться о мире. По информации источника РИА Новости, Фидан остался в зале после вступительного слова.

По утверждению украинских СМИ, от украинской делегации на переговорах присутствовал переводчик с русского на украинский язык. Однако, как утверждает корреспондент RT Константин Придыбайло, общение между сторонами проходило на русском языке.

Как заявил Reuters украинский дипломатический источник, требования России, озвученные в Стамбуле, «нереалистичны и выходят далеко за рамки всего, что обсуждалось ранее». Собеседник агентства назвал их «обреченными на провал».

В частности, источник Sky News сообщил, что Россия потребовала от Украины вывести свои войска с ее территории, чтобы перейти к прекращению огня.

Незадолго до встречи с российской делегацией представители Украины провели трехсторонние переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, спецпредставителем президента США Китом Келлогом, главой МИД Турции Хаканом Фиданом и главой Нацразведки Турции Ибрагимом Калином.

В преддверии переговоров глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил в своем телеграм-канале, что текущая встреча не имеет ничего общего с переговорами в Стамбуле трехлетней давности, кроме самого места их проведения. Умеров добавил на своей странице на Facebook*, что мир между странами возможен только при согласии России на 30-дневное перемирие.

Пока в Стамбуле шли переговоры, украинский президент Владимир Зеленский, который после переговоров с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом в Анкаре отправился в Тирану на саммит Европейского политического сообщества, заявил, что главный приоритет Киева — это «полное, безусловное и честное прекращение огня».

Еще до того, как в турецком городе начался прямой диалог, новый папа римский Лев XIV предложил выступить посредником между Москвой и Киевом, передает издание La Stampa.

«Все это трагично, потому что мы надеялись, что процесс может начаться, пусть и медленно, но с мирного урегулирования конфликта, а вместо этого мы вернулись к началу», — заявил государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.

Он подчеркнул, что папа римский намерен, «возможно, предоставить Ватикан, Святой Престол, для прямой встречи двух сторон».

Сам папа Лев XIV заявил, что Святой Престол всегда готов помочь врагам встретиться лицом к лицу», чтобы они могли поговорить друг с другом, а народы во всем мире могли вновь обрести надежду и «вернуть себе достоинство, которого они заслуживают, достоинство мира».

* деятельность Meta по реализации соцсети Facebook в России признана экстремистской и запрещена