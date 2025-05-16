В Кремле согласны с тезисом о важности контактов президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа для разрешения российско-украинского конфликта и ожидают возможный международный телефонный разговор вечером 16 мая. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Встреча в верхах должна быть подготовлена, и она должна быть результативной. И всегда встрече в верхах предшествуют экспертные переговоры, консультации, длительная, напряженная подготовка. Тем более, если мы говорим о встрече в верхах президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки», — сказал он.

Песков также отметил, что такая встреча необходима как с точки зрения двусторонних российско-американских отношений, так и с точки зрения «серьезного разговора на высшем уровне по международным делам и по региональным проблемам», включая вооруженное столкновение на Украине.

Песков также сообщил, что Владимир Путин может провести международный телефонный разговор вечером 16 мая, не уточнив с кем именно.

«Сегодня мы не исключаем международный телефонный разговор вечером», — отметил Песков.

Он также напомнил, что российская переговорная делегация в Стамбуле находится на постоянной связи с президентом России и передает ему необходимые сведения «в режиме онлайн».

«Все необходимые установки по переговорной позиции уже имеются у делегации, которые были выработаны на том совещании [у президента России], о котором мы с вами говорили. И, конечно же, есть все необходимые каналы коммуникации для обмена информацией между переговорной группой и центром», — добавил представитель Кремля.

Помимо этого, Песков заявил о необходимости «как можно скорее» начать обсуждение вопросов, связанных с безопасностью и стратегической стабильностью на Европейском континенте, а также обратил внимание на отсутствие субстантивных предложений по возобновлению работы Совета Россия — НАТО.

«Сейчас говорить о возобновлении какого-то партнерства, какого-то диалога, в то время, когда НАТО как Североатлантический альянс фактически воюет с Россией, трудно об этом говорить», — отметил он.