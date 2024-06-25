Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности продолжить диалог со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Французский лидер отметил, что верит «в силу диалога».

«Я бы продолжил диалог с Владимиром Путиным», — сказал Макрон в подкасте Generation Do It Yourself.

По его словам, в последние месяцы они с Путиным не общаются, однако разговор не исключен, в том числе на тему атомных электростанций.

Путин в середине декабря заявил в прямом эфире программы «Итоги года», что у России и Франции «были достаточно хорошие, добрые, рабочие отношения» и что в Москве «готовы и дальше взаимодействовать с Францией».

«Но с какого-то момента президент Франции прекратил с нами отношения. Не мы прекратили, не я прекратил, это он прекратил. <…> Мы не уклоняемся от этих контактов, но если европейские страны и президент Франции в частности, не желают с нами общаться, то на нет и суда нет, у нас есть чем заниматься», — сказал тогда Путин (цитата по «Интерфаксу»).

Макрон тогда ответил на слова Путина, заявив, что он «не менял номер телефона». По его словам, он готов к разговору, если у лидера России есть стремление к диалогу и «серьезные предложения» для прекращения конфликта на Украине и построения прочного мира с уважением к международному праву.

После начала российской военной операции на Украине Макрон неоднократно говорил с Путиным по телефону. В июне 2022 года французский президент отмечал, что за полгода провел в телефонных переговорах с российским президентом не менее 100 часов.