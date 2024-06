Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности продолжить диалог со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Французский лидер отметил, что верит «в силу диалога».

«Я бы продолжил диалог с Владимиром Путиным», — сказал Макрон в подкасте Generation Do It Yourself.