Международная федерация футбола (ФИФА) ответила на претензии украинской стороны о поводу того, что в ходе трансляции церемонии жеребьевки европейской квалификации была показана карта Украины без Крыма. В ответе, текст которого опубликовала Украинская федерация футбола (УАФ), указано, что ответственность за дизайн карты лежит на внешнем подрядчике.

Ранее УАФ направила возмущенное письмо генеральному секретарю ФИФА Матиасу Графстрему и генсеку Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Теодору Теодоридису, назвав изображение Украины без Крыма «совершенно неприемлемым» и подчеркнув, что в контексте продолжающихся боевых действий это была «неприемлемая ошибка».

Претензии к ФИФА с требованиями извиниться высказывал и пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий. Он написал в соцсети Х, что Международная федерация футбола «перекроила международные границы» и тем самым поддержала «российскую пропаганду» и СВО.

Трансляция жеребьевки отборочной части ЧМ по футболу 2026 года состоялась 13 декабря. В ходе нее демонстрировалась карта с обозначением стран, сборные которых не смогут сыграть друг с другом. Украина была окрашена там в темно-зеленый цвет, а соседние страны, включая Россию с Крымом в составе, — в светло-зеленый.

В ответе, подписанном руководителем направления взаимодействия с ассоциациями-членами ФИФА Эльханом Мамедовым, федерация поблагодарила украинскую сторону за внимательность и неравнодушие, выразив «глубокое уважение» в связи с «высказанным беспокойством» и «чувствительностью вопроса». Украинские СМИ расценили этот ответ как извинение.

При этом Международная федерация футбола подчеркивает, что инфографика с картой для церемонии жеребьевки была разработана «третьей стороной» — внешним подрядчиком, который предоставляет услуги в дизайнерской сфере на аутсорсе.

«Мы полностью осознаем деликатность этого вопроса, и хотя инцидент был непреднамеренным, мы искренне сожалеем о любом моральном вреде, который он мог причинить, и ценим ваше понимание, поскольку со всей ответственностью работаем над разрешением этой ситуации», — заявили в ФИФА.

В ответе организации подчеркивается, что «шаги для разрешения ситуации» — в частности, «меры по удалению изображения из обращения» — были предприняты сразу же, как стало известно о проблеме. Кроме того, сообщили в ФИФА, по жалобе украинской стороны в федерации была запущена внутренняя проверка, целью которой является недопущение подобных «ошибок» в будущем.

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова, комментируя претензии Украины к ФИФА, предполагала, что Международная федерация футбола не станет извиняться, поскольку показанная ею карта соответствует итогам проведенного в Крыму референдума и отражает «волю народа».

«Крым — наш, и ФИФА об этом знает. ФИФА показала правильную карту во время трансляции жеребьевки чемпионата мира. Вариантов других быть не может — Крым стал частью России по итогам референдума, это воля народа. Украине придется признать это», — заявила спортсменка.

Россия вне игры. Как санкции отражаются на российском футболе

ФИФА и УЕФА отстранили российскую футбольную сборную и национальные клубы от участия в своих турнирах весной 2022 года, вскоре после начала военной операции на Украине. Соответствующую рекомендацию федерациям всех видов спорта дал Международный олимпийский комитет (МОК). В результате российские футболисты пропустили стыковые матчи ЧМ-2022 и сам чемпионат, проходивший в Германии в 2024 году чемпионат Европы и жеребьевку отборочного турнира ЧМ-2026.