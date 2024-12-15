Влиятельные люди должны помнить, что богатство — это дар Бога, которым нужно делиться с теми, кто обделен, заявил патриарх Кирилл во время литургии в столичном храме Воскресения Словущего. По его мнению, сейчас состоятельным россиянам нужна «мораль богатого человека».

Патриарх отметил, что в России «богатые люди появились недавно», и если у аристократов до революции не было «желания им [достатком] похваляться», то у современных состоятельных россиян «голову сносит» от собственной обеспеченности.

«Но Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Человек может быть счастлив, будучи богатым, если он понимает, что все в руках Божиих, что это Господь попустил так. “А для чего Он мне эти деньги дал, это положение, этот бизнес? Каков конечный смысл? Ведь не для того, чтобы я на Ferrari ездил и все время на заграничных курортах отдыхал!”. Бог не может ради этого давать деньги — Он дает их для чего-то другого», — заявил предстоятель РПЦ.

Патриарх отметил, что если у человека «появляются свободные деньги — больше, чем нужно ему самому и его семье», то нужно «обязательно подумать о добрых делах». Каждый материально обеспеченный человек должен понимать, что «Бог испытывает богатством», предупредил глава Русской православной церкви.

«Богатство не должно быть тем, что надрывает нравственную, духовную жизнь человека, что обрекает его на вечную погибель. Напротив, богатство должно послужить его спасению. А чтобы было так, всегда нужно свое богатство разделять с другими. Нужно видеть тех, кто нуждается в деньгах, в каких-то средствах, и помогать — не в силу обязанности, а по совести, памятуя, что и ты в любой момент можешь оказаться нуждающимся», — заявил патриарх Кирилл.

Россия, считает патриарх, стала «великой державой, сильным государством» именно потому, что православные сумели «соединить как будто несоединимое: глубокую веру в Бога, преданность Его воле и разумное использование средств, которые по воле Божией они обрели».

«Если в голову [богатому человеку] приходят дурные мысли: “Это все я сам! Какой я крутой! Как я все правильно сделал! Как я обошел других! Это ж сколько у меня денежек?” — вот с этого и начинается погибель. И мы знаем страшные примеры самоубийств, особенно за рубежом. Богатейшие люди, миллиардеры, кончают жизнь самоубийством, да и в среде наших богачей всякое бывает, особенно в том, что касается семейной жизни — далеко не всегда она складывается», — рассказал прихожанам предстоятель РПЦ.

Богатые люди, уверен он, должны помнить, что Бог спросит с них, кого они накормили, приютили или с кем «разделили свои возможности». Он заявил, что хотел бы, чтобы его наставление в первую очередь «запомнили те люди, которые обретают большую политическую власть или получают достаточные, а иногда даже сверхдостаточные материальные возможности».

О том, что обладание богатством оправданно только при его использовании для помощи бедным, патриарх Кирилл говорил и в проповеди в храме Христа Спасителя (ХСС) в сентябре 2022 года. По его словам, если состоятельный человек не делится своими средствами с теми, кто в них нуждается, то богатство становится для него путем в ад.