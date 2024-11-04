Патриарх Кирилл на встрече с участниками программы «Время героев» призвал не подавать людям «на бутылку», назвал Россию не страной, а «континентом» и «альтернативой цивилизационного развития», а также высказался о позиции Церкви в отношении смертной казни. Самые важные высказывания предстоятеля РПЦ — в материале RTVI.

О том, должна ли Россия превращаться в «крепость с танками и пушками»

По словам патриарха, другие страны сами закрываются от России, потому что «боятся нас, и даже не потому, что мы сильны оружием».

«Я вам скажу, почему боятся. Мы — альтернатива цивилизационного развития. Вот что такое Россия — с ее набором ценностей, ее верой, ее патриотизмом, ее жертвенностью. И это для них самое страшное. Они понимают, что эта альтернатива может быть очень привлекательной для всего мира», — считает религиозный деятель.

По его мнению, другие страны понимают, что Россию «экономически и в военном отношении не свалить», поэтому все попытки изолировать ее связаны с «желанием отгородиться от нашего влияния». Россиянам, считает патриарх, «не нужно отказываться от самих себя», в том числе при посещении других государств, а в разговорах с друзьями следует «отстаивать нашу позицию».

«Что такое народная дипломатия? Это когда на уровне дружеских контактов люди защищают свою страну, помогают другим понять, почему наша страна действует так, а не иначе. Вот и поэтому не надо замыкаться, превращаться в какую-то крепость, которая ощетинилась пушками, танками, ракетами и сидит в изоляции. Совсем нет!» — сказал он.

Предстоятель РПЦ также заявил, что у других держав «вызывает злобу» то, что «мы не страна — мы континент». Кроме того, в России, по его словам, «был очень опасный период времени, когда мы были готовы пожертвовать своим суверенитетом, чтобы понравиться другим».

«Вовремя остановились, и вовремя пришел лидер, который развернул очень неверную траекторию развития нашей страны в правильном направлении. Вот мы сейчас в этом правильном направлении двигаемся. Мы сильные, мы независимые, и одновременно мы не замыкаемся, лишая себя от общения с окружающим миром», — подчеркнул патриарх.

О позиции РПЦ в отношении смертной казни

По словам религиозного лидера, хотя убийство и считается крайней мерой, есть ситуации, когда человек «опаснейший для общества, и если его невозможно никак изолировать, его нужно убрать». Он напомнил, что Иисус Христос был «незаконно подвергнут смертной казни», но апостолы не стали выступать за запрет этой меры наказания.

«Церковь никогда смертной казни не осуждала, если смертная казнь осуществлялась по закону, но, конечно, нигде она смертную казнь и не приветствовала», — сказал патриарх Кирилл.

О том, что нужно «открыто исповедовать свою веру»

По мнению патриарха, в этом случае нужно «посмотреть на братьев-мусульман», среди которых никто не «стесняется открыто исповедовать свою веру, в том числе среди чиновников». Он также задался вопросом, почему «матом ругаться можно, а помолиться нельзя».

«Никогда не бойтесь молиться публично. Проезжаете мимо храма — “Господи, помоги”. Это свидетельство вашей подлинности, вашей идентичности, того, что вы верующие православные люди. А если кто-то спросит: “Ты что делаешь?” — ответьте: “Да я Богу молюсь. А ты не молишься? Я бы тебе очень советовал делать то же самое”». Никогда не стесняйтесь своей веры, никогда не стесняйтесь креста! Это часть нашей идентичности», — сказал патриарх.

Предстоятель РПЦ также заявил, что «мы у себя на Родине, это наша страна».

«А если у вас нет страха идти с оружием на врага, какой может быть страх перед кем-то, кто усомнится в правильности того, что вы перекрестились? Так и желаю всем вам поступать», — добавил он.

О «лжедипломатии» и ориентирах на госслужбе

На вопрос, как участникам СВО, которые будут назначаться на госдолжности, бороться с «алчностью, инертностью, эгоизмом», чтобы «принимать правильные управленческие решения», патриарх заявил, что люди должны жить «по совести» и избегать «лжедипломатии».

«Есть такое понятие — “дипломатия”. Иногда это слово трактуется очень опасно — как желание непременно подтолкнуть человека к компромиссам: “Ты уж будь дипломатичным”. Надо бороться за свои права или отстаивать чьи-то интересы, а тебя призывают: “Ты уж не очень-то нажимай”. Поэтому лжедипломатия очень опасна и греховна, но мудрость всегда должна сопутствовать вашим делам», — сообщил он.

Предстоятель РПЦ также напомнил о фразе «пусть жертва ваша запотеет в вашей руке» (полностью она звучит так: «пусть милостыня твоя запотеет в руках твоих, пока ты не узнаешь, кому дать» — прим. RTVI). По его словам, она касается тех, кто «иногда жертвует, не думая».

«Если ты понимаешь, что даешь что-то, а человек пойдет и уколется наркотиком, — не надо этого делать! Или что ты даешь ему на бутылку — не надо этого делать! То есть должна быть осмотрительность, в том числе в совершении добрых дел. Но одновременно эта осмотрительность не должна быть болезненным желанием под любым предлогом отказаться от того, чтобы делать добрые дела», — подчеркнул патриарх.

Об Украинской православной церкви

Патриарх заявил, что УПЦ — «исповедница, мученица, и она отстаивает каноническую правду», а все расколы на Украине, в том числе религиозные, на «100% политические».

«Логика такая, что в «незалежной державе» должна быть «незалежна церква». Но все это против тысячелетней традиции! Мы всегда были единым народом и единой Церковью», — подчеркнул он.

По его мнению, гонения на УПЦ связаны с тем, что из Украины хотели сделать «Антироссию», а константинопольский патриарх, который поддержал ПЦУ, «несвободен в своих действиях» и не может существовать «без прямой поддержки США». По его словам, прекращение диалога РПЦ с Константинопольским патриархатом связано с тем, что последний «оторвал часть украинских православных, обеспечив их незаконной легитимностью».

При этом Россия от поддержки православных не отказывается, отметил он.