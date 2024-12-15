Турция заявила, что новое сирийское правительство согласно с Анкарой в необходимости роспуска курдских вооруженных формирований — важнейшего союзника США в северном регионе Сирии, пишет Bloomberg.

Турция и США давно находятся в конфронтации из-за американской военной и логистической поддержки курдских сил на сирийской территории. На фоне переговоров о будущем Сирии под управлением группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* (ХТШ) вопрос о курдах вышел для Анкары на первое место, и турецкие официальные лица в последнее время неоднократно подчеркивали, что курдское присутствие на границе является серьезной проблемой в сфере безопасности.

«Террористическая организация PKK/YPG рано или поздно будет распущена. Этого хотим и мы, и новая администрация в Сирии», — заявил в субботу министр обороны Турции Яшар Гюлер. Никакого официального соглашения между Анкарой и ХТШ* по этому поводу пока нет, и дополнительными подробностями турецкий чиновник не поделился, а получить комментарии от сирийского переходного правительства журналисты не могут.

ХТШ* — бывший филиал «Аль-Каиды»*, признанный в США террористической организацией, — до сих пор не делал никаких заявлений по поводу возможных переговоров с турками о курдах, но при этом группировка неоднократно заверяла, что под ее правлением в Сирии не пострадает ни одно религиозное меньшинство.

Турция, США и ЕС причисляют курдскую военизированную группировку PKK к террористическим. Но в отличие от Европы и Америки турецкая сторона считает Отряды народной самообороны Сирии (YPG), составляющие основу поддерживаемых Вашингтоном Сирийских демократических сил и пришедшие к власти после ухода Асада, частью и «продолжением» РКК.

Курдский вопрос был главным на повестке дня в ходе визита госсекретаря Энтони Блинкена в Анкару в начале этой недели и его переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой турецкого МИД Хаканом Фиданом.

Турецкие официальные лица неоднократно призвали США пересмотреть свою позицию по поддержке курдского ополчения, но Вашингтон продолжает настаивать на том, что Отряды народной самообороны Сирии являются одной из сил, необходимых для противостояния возрождению «Исламского государства»* на территории этой страны, особенно после ухода Асада.

Турция же, по словам Гюлера, намерена настаивать на том, чтобы боевики YPG сдали оружие, а иностранные участники группировки после этого покинули Сирию. «Ни для сирийского народа, ни для новой администрации, ни для нас не может быть и речи о том, чтобы позволить террористической организации PKK/YPG действовать в одиночку и создавать себе пространство», — заявил министр обороны Турции.

Гюлер подчеркнул, что Анкара донесла эту позицию до своих «американских друзей» и теперь надеется на их понимание и готовность пересмотреть позиции. По его словам, США преувеличивают угрозу возрождения ИГ* в Сирии, указывая на нее в качестве оправдания поддержки YPG. «Кто-нибудь слышал о террористах ИГ*, совершавших нападения в Сирии за последние три года? Сейчас мы ничего не слышим и не видим об ИГ*» — отметил турецкий министр.

Блинкен заявил 14 декабря, что официальные лица США напрямую общались с ХТШ* и другими оппозиционными сирийскими группами, согласовывая ключевые принципы, на которых Вашингтон и его арабские партнеры хотели бы выстроить «политический переход» для Сирии после ухода Асада.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщало, что Турция узнала о плане наступления сирийской оппозиции на правительственные войска и Дамаск за полгода до начала этой операции и дала на это «молчаливое одобрение».

* Организация признана в России террористической и запрещена