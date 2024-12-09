Вооруженная сирийская оппозиция, которая взяла власть в Дамаске, полгода назад проинформировала Турцию о намерении начать масштабное наступление против официальных властей Сирии. Об этом сообщает Reuters.

«Около шести месяцев назад они (оппозиционные группировки, — Прим. ред.) сообщили Турции о планах крупного наступления и почувствовали, что получили ее молчаливое одобрение», — сообщили два источника агентства.

Американский чиновник на условиях анонимности заявил Reuters, что властям США не было известно о «молчаливом одобрении» Анкары планов наступать на расположенную на севере арабской республики провинцию Алеппо.

Reuters отмечает, что Турция теперь, по-видимому, является самым влиятельным внешним игроком в Сирии, имея войска на местах и ​​доступ к лидерам повстанцев.

«Турция здесь является главным внешним победителем. Эрдоган оказался на правильной — или, по крайней мере, на выигрышной — стороне истории, потому что его доверенные лица в Сирии одержали победу», — сказал турецкий политолог и бывший внештатный научный сотрудник Института Ближнего Востока Бирол Баскан.

Сирийские антиправительственные силы во главе с вооруженной группировкой боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам»* (ХТШ) с 27 ноября начали наступление на районы, находившиеся до этого под контролем армии президента Башара Асада. В ночь на 8 декабря боевики вступили в Дамаск и сообщили о падении правительства Асада.

После этого местонахождение президента Сирии было неизвестно, источники агентства Reuters допускали, что он погиб при авиакатастрофе во время попытки покинуть Дамаск.

МИД России на этом фоне сообщил ранее, что Асад по итогам переговоров «с рядом участников вооруженного конфликта» на территории Сирии решил оставить занимаемый пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем. Куда именно Асад уехал, МИД не уточнял.

Позже ТАСС со ссылкой на источник в Кремле сообщил, что Россия «исходя из соображений гуманитарного характера» предоставила убежище Асаду и его семье.

Как отметили в Кремле, Москва считает необходимым возобновление переговоров по урегулированию ситуации в Сирии под эгидой ООН.

* организация признана в России террористической и запрещена