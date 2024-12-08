Сирийские оппозиционные силы во главе с боевиками террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* (HTS) сообщили о взятии столицы страны — Дамаска, передает Reuters.

По словам очевидцев, на главной площади Дамаска собрались тысячи людей. Они размахивают руками и скандируют: «свобода!».

Среди прочего, повстанцы утверждают, что отпустили заключенных из крупной военной тюрьмы Седнайя на окраине города. В ней сирийское правительство содержало тысячи заключенных.

«Мы празднуем вместе с сирийским народом новость об освобождении наших заключенных, снятии с них оков, а также объявляем о конце эры несправедливости в тюрьме Седная [недалеко от Дамаска]», — заявили оппозиционные Башару Асаду повстанцы.

Где Асад и мог ли он погибнуть

В эфире национального телевидения повстанцы сообщили, что положили конец 24-летнему правлению президента Сирии Башара Асада. Командование сирийской армии уведомило офицеров о завершении правления Асада, сообщил Reuters неназванный сирийский офицер.

Однако позже сирийская армия заявила, что продолжает операции против «террористических группировок» в ключевых городах Хама и Хомс, а также в населенном пункте Дераа.

Точное местонахождение Асада по-прежнему неизвестно. В правительстве Сирии сообщили, что не знают, где находится президент; два высокопоставленных армейских офицера рассказали Reuters, что он в воскресенье вылетел из Дамаска.

Согласно данным сайта Flightradar, самолет авиакомпании Syrian Air, в котором мог находиться Асад, вылетел из аэропорта Дамаска примерно в то время, когда сообщалось о захвате столицы повстанцами. Сначала судно направилось в сторону побережья, где проживают лояльные правительству алавиты, но потом резко развернулось и стало лететь в обратном направлении, после чего исчезло с радаров.

Reuters не удалось установить, кто именно находился на борту. Два сирийских источника агентства считают очень высокой вероятность того, что Асад мог погибнуть в авиакатастрофе.

«[Самолет] исчез с радаров, возможно, транспондер был отключен, но я считаю более вероятным, что самолет был сбит», — утверждает один из источников.

Что сказал премьер Сирии

Премьер-министр Сирии Мухаммад Гази аль-Джалали сообщил, что ему неизвестно местонахождение президента страна Башара Асада, и выразил готовность сотрудничать с любым руководством, избранным народом.

«[Сирия] может быть нормальной страной, которая строит хорошие отношения со своими соседями и со всем миром. Но этот вопрос зависит от любого руководства, избранного сирийским народом. Мы готовы сотрудничать с ним [этим руководством] и предлагать все возможные условия», — передает Al Arabiya слова премьера.

Аль-Джалали подчеркнул, что готов к процедуре передачи власти.

Представители сирийской оппозиции во главе с вооруженной группировкой боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам»* (ХТШ) с 27 ноября начали наступление на районы, находившиеся до этого под контролем армии президента Башара Асада.

30 ноября командование сирийской армии признало, что боевики заняли большую часть Алеппо, которая с 2016 года находилась под контролем официальных властей. Сирийским военным пришлось передислоцироваться.

5 декабря стало известно, что правительственные войска покинули город Хама. Вечером 7 декабря повстанцы заявили, что они дошли до пригородов Дамаска. Правительственные чиновники и военные утверждали, что Асад, вопреки слухам, остается в стране.

* организация признана в России террористической и запрещена