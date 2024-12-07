За действующими в Сирии боевиками стоит Турция, которая может под видом референдума взять под контроль регионы с нефтью, золотом и газом. Такое мнение в интервью RTVI высказал директор частной компании военного консалтинга «РСБ-Групп» Олег Криницын. По его мнению, Россия вряд ли покинет арабскую республику, так как не может потерять выгодный для нее порт в городе Тартус.

Кто и за чей счет пытается свергнуть Асада

Криницын призвал не называть боевиков, которые атакуют правительственные войска и захватывают города, повстанцами. Они, по его личному мнению, являются террористами.

«Повстанцы действуют по-другому — они сами идут сражаться за свою страну. А то, что мы сейчас видим в Сирии, — это прокси-война руками Турции. Не нужно думать, что Турция — наш ближайший друг. Они присылают нам помидоры, наши туристы туда ездят, оставляют деньги… Но не нужно забывать, как турецкие прокси сбивали наши самолеты, и в самой Турции это было. И там убили нашего посла», — напомнил собеседник RTVI.

Россия, по мнению Криницына, не должна расслабляться и считать Турцию своим другом, потому что Анкара «сейчас заинтересована в том, чтобы забрать большую часть Сирии себе».

«И не только для того, чтобы расширить территорию. В Сирии есть нефть, газ и золото, эти ресурсы туркам максимально необходимы. Пока Россия борется практически со всем западным миром, включая США, турки тихой сапой, клянясь нам в дружбе и заверяя в поддержке, продолжают поставлять Bayraktar на Украину и пытаются стать той самой площадкой, на которой будет урегулирован конфликт на условиях, выгодных Анкаре», — считает директор ЧВК.

Почему армия Сирии сдает позиции

По мнению Криницына, разница между войсками Башара Асада и выступающими против нее вооруженными формированиями в том, что у последних есть мотивация.

«Мы знаем, какие сирийцы воины. Они слабые, неподготовленные, больше понтов, чем реальных действий. Для них нормально сесть попить чай, покурить кальян, в 18 часов уйти домой. Были случаи, когда они снимались с позиций, потому что им было страшно. Это для них нормальная ситуация, у них нет мотивации. Они служат за какие-то копейки и ради непонятных перспектив», — заявил он.

В отличие от сирийской армии, у «прокси-боевиков» есть мотивация, а также вооружение, отметил собеседник RTVI. Если раньше, продолжил Криницын, они «были просто террористами в шлепанцах и с автоматами», то сейчас вооружены до зубов: у них есть шлемы, бронежилеты, средства связи, ударные дроны.

Противники Асада захватили переносные комплексы ЗРК и системы ПВО, что сильно осложняет работу российской военной авиации, отметил собеседник RTVI. И если потребуется, например, захватить сирийскую столицу Дамаск, то Турция, по его мнению, будет снабжать эти группировки вооружением и дальше.

«Асад, по моему личному убеждению, просто расслабился. Он думал, что руками русских начнет загребать печеные каштаны из костра. Но у нас произошли свои изменения в политических планах, поэтому часть бойцов ЧВК “Вагнер” и подразделений [Минобороны России] были оттуда выведены. Этим воспользовались наши “друзья” турки, которые стали атаковать и подавлять систему самообороны Асада», — считает Криницын.

Что будет в Сирии дальше

Ситуацию в республике Криницын назвал «запущенной» и оценил ее как «имиджевый удар» по России. По его мнению, «все было сделано немножко не так», и те, кому придется «разбираться в этом клубке», окажутся в непростом положении.

«Но Россия не может уйти из Сирии, потому что там морской порт, наша база. Нашим кораблям, которые двигаются через Средиземное, Черное и Красное моря, Индийский океан, необходима эта база, где есть заправка, питание, госпиталь. Поэтому уйти оттуда мы не можем, это политически и стратегически важно», — пояснил Криницын.

Но если Сирия попадет под влияние настроенных против России государств или различных коалиций, продолжил он, то Москву «могут выдавить» из региона, и ей «придется искать другое место, например, в районе Судана».

Собеседник RTVI отметил, что, помимо Турции, к сирийским регионам, богатым газом, проявлял интерес и Катар. «То есть вот они, спонсоры, скажем так, всей этой ситуации, всей этой войны», — считает он.

Дамаску, по мнению Криницына, не справиться с боевиками самостоятельно, без помощи Москвы и ближневосточных стран.

«Весьма велика вероятность, что большая часть Сирии, особенно богатых нефтью и газом районов, будет захвачена и удержана. А потом пройдет референдум, и эта часть отойдет Турции. Та же разрушенная Пальмира, например, туркам не нужна», — спрогнозировал он.

По последним данным, оппозиционные силы подошли к крупному сирийскому городу Хомс, который является ключевым пунктом на дороге между захваченными ими районами и Дамаском. Западные аналитики заявили The Wall Street Journal, что если сирийские власти потеряют Хомс, для Асада это фактически будет означать поражение.