Египетские и иорданские официальные лица призвали президента Сирии Башара Асада покинуть страну и сформировать временный совет, включающий оппозицию, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на анонимных сотрудников сирийской службы безопасности и арабских официальных лиц. Посольство Иордании в Вашингтоне уже выступило с опровержением этой информации.

По данным источников WSJ, Асад продолжает оставаться в Сирии — во всяком случае, был там в пятницу, 6 декабря, — тогда как его жена и дети на прошлой неделе якобы отправились в Россию, а зятья — в Объединенные Арабские Эмираты.

Объединенные оппозиционные силы между тем приближаются к сирийскому городу Хомсу, перед этим взяв под контроль город Хама и Алеппо. Они утверждают, что захватили также южный город Дараа — стратегический пункт на дороге, ведущей в Иорданию, тот самый, с которого в 2011 году началась волна гражданских протестов, впоследствии названная «Дамасской весной». WSJ подчеркивает, что получить независимое подтверждение этих данных невозможно.

Газета пишет, что битва за Хомс может оказаться «решающей» для правительства Асада, силы которого пытаются защищать основные стратегические районы. Командир повстанцев Хасан Абдул-Гани опубликовал в соцсетях сообщение о том, что они «освободили последнюю деревню на окраине города Хомс и сейчас находятся у его стен», поэтому дают оставшимся там сторонникам Асада «шанс бежать».

Хомс — единственный оставшийся за сирийским правительством крупный город на дороге, связывающей удерживаемые повстанцами районы на севере Сирии с Дамаском. Численность его населения составляет примерно 800 тысяч человек. Если оппозиционные силы возьмут Хомс под контроль, то войска Асада утратят доступ к прибрежному району, где живет лояльное к президенту алавитское меньшинство, и российским военным базам на Средиземном море.

Арабские государства, включая ОАЭ и Катар, обеспокоены скоростью наступления повстанцев и дестабилизацией ситуации в регионе, риск которой из-за этого возник. Асад призвал Турцию вмешаться, чтобы остановить продвижение оппозиционных сил, и попросил оружие и другую помощь у Эмиратов, Египта, Иордании и Ирака, но до сих пор, по словам источников WSJ, ему отвечали отказом.

На востоке страны поддерживаемые США Сирийские демократические силы (СДС, SDF) вошли в город Дейр-эз-Зор и другие районы к западу от реки Евфрат. Повстанцы также утверждают, что захватили военную базу и освободили заключенных из центральной тюрьмы Эс-Сувейда.

Скорость наступления, возглавляемого «Хайят Тахрир аш-Шам»* (HTS) — суннитской исламистской организацией, признанной некоторыми странами террористической, — оказалась неожиданностью для сирийского правительства и многих сторонних наблюдателей, утверждает WSJ. Лидер HTS* Абу Мохаммед аль-Джавлани сказал, что претендует не менее чем на свержение Асада. «Мы имеем право использовать все доступные средства для достижения этой цели», — сказал он в интервью CNN 6 декабря.

Повстанцы опубликовали в соцсетях видео своего продвижения из города Хама, где минувшей ночью снесли памятник отцу Асада — экс-президенту Сирии Хафезу Асаду, — в сторону Хомса. Оттуда, как пишет WSJ со ссылкой на свой источник, многие жители за последние дни выехали в сторону побережья по ключевой автомагистрали, которая теперь может перейти под контроль боевиков.

Районы к северу от города обстреливаются правительственными войсками, которые таким образом пытаются помешать штурму. Сирийское государственное информагентство со ссылкой на армию Асада сообщило, что в Хомс прибыло готовое защищать город подкрепление.

Напомним, сегодня в Катаре должна пройти трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Турции и Ирана, которые обсудят ситуацию в Сирии.

* Организация признана в России террористической и запрещена