Поддерживаемые США курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор, расположенный на северо-востоке страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в органах безопасности. Как отмечает агентство, это уже третий сирийский город, который перешел под контроль антиправительственных сил с 27 ноября.

По словам источников, курды захватили Дейр-эз-Зор к вечеру 6 декабря. Собеседник агентства отметил, что сирийская армия и поддерживаемые Ираном иракские военные «покинули город до того, как туда вошли СДС».

Дейр-эз-Зор находится на правом берегу реки Евфрат в 400 км к северо-востоку от Дамаска и в 130 км от границы с Ираком. На востоке города расположены аэропорт и военная база Вооруженных сил Сирии. После начала войны в 2011 году за Дейр-эз-Зор неоднократно велись бои. После завершения активной фазы боев в 2017 году город частично остался под контролем курдов, а частично — правительственных сил.

Кроме того, согласно информации источников в сирийской армии, СДС взяли под контроль КПП города Абу-Кемаль на границе с Ираком.

Как передают «Вести.ru» со ссылкой на заявление главы медиаофиса СДС Фархада Шами, курдское движение захватили город в целях защиты местного населения от «банд наемников» и террористов.

«Банды наемников, относящиеся к турецкой оккупации, и наемники ИГИЛ* снова рыскают по пустыне Дейр-эз-Зора. Ради защиты нашего народа наши бойцы разместились в городе», — приводит слова Шами издание.

Представители сирийской оппозиции во главе с вооруженной группировкой боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам»* (ХТШ) с 27 ноября начали наступление на районы, находившиеся до этого под контролем армии президента Башара Асада.

30 ноября командование сирийской армии признало, что боевики заняли большую часть Алеппо, которая с 2016 года находилась под контролем официальных властей. Сирийским военным пришлось передислоцироваться.

5 декабря стало известно, что правительственные войска покинули город Хама. По информации повстанцев, им удалось захватить районы на северо-востоке и центральную тюрьму, освободив задержанных.

7 декабря в Катаре должна состояться трехсторонняя встреча по ситуации в Сирии, в которой примут участие министры иностранных дел России, Ирана и Турции.

* Организация признана террористической и запрещена в России