Десятки сирийских военных убиты в результате крупной атаки на Алеппо со стороны боевиков, выступающих против президента Башара Асада. Об этом пишет Reuters.

Командование сирийской армии признало, что оппозиционные Асаду боевики вошли в большую часть Алеппо, которая с 2016 года находилась под контролем официальных властей. В связи с этим сирийским военным пришлось передислоцироваться.

«[Большое количество боевиков и множество фронтов] побудили наши вооруженные силы провести операцию по передислокации, направленную на укрепление линий обороны, чтобы отразить атаку и сохранить жизни мирных жителей и солдат», — объяснили в сирийском военном командовании.

В Алеппо боевики зашли впервые с 2016 года, когда правительственные войска САР и их союзники — Россия, Иран и региональные шиитские ополченцы — отбили город, и оппозиционные боевики согласились уйти после нескольких месяцев бомбардировок и осады.

На снимках из Алеппо видно, как группа боевиков-повстанцев собралась на городской площади Саадалла аль-Джабири, а за их спинами рекламный щит с изображением Асада. «Я сын Алеппо и был вынужден покинуть его восемь лет назад, в 2016 году. Слава Богу, мы только что вернулись. Это непередаваемое чувство», — цитирует Reuters слова одного из повстанцев.

Два источника Reuters в рядах повстанцев сообщили, что они также захватили город Марат-эль-Нуман в провинции Идлиб, взяв эту провинцию под полный контроль. Среди прочего, по данным военных телеграм-каналов, силы сирийской армии без боя оставили Мурек, Суран и Мардес на севере провинция Хама.

Источники Al Araby Al Jadeed из числа боевиков утверждают, что захвачен военный аэродром Абу-аль-Духур в восточной части Идлиба, а также взяты под контроль несколько городов и деревень в этом районе.

Кроме того, боевикам удалось занять «стратегически важный» город Саракиб (находится примерно в 15 км к юго-востоку от Идлиба), пишет издание. По версии Сирийской обсерватории по правам человека, это позволит противникам Асада занять больше территорий на северо-западе.

МИД Ирана заявил, что боевики атаковали консульство страны в Алеппо, никто не пострадал. Республика решительно осудила нападение и пообещала «заставить ответить» за него «как на правовом, так и на международном уровне».

Глава иранского МИД Аббас Арагчи в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым назвал атаку оппозиционных Асаду войск на Сирию частью «заговора США и Израиля по дестабилизации Западной Азии». Он также призвал Россию и страны Ближнего Востока вместе нейтрализовать его.

«В ходе переговоров стороны выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Сирии, а также действиям правительства и армии этой страны в борьбе с террористическими группировками», — говорится в заявлении иранского внешнеполитического ведомства.

Лавров также обсудил обстановку в Сирии с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Министры выразили «серьезную обеспокоенность опасным развитием ситуации в САР в связи с военной эскалацией в провинциях Алеппо и Идлиб» и договорились о координации действий «в целях стабилизации обстановки в САР».

Ранее связанные с турецкой разведкой источники Reuters среди оппозиции утверждали, что Анкара, которая поддерживает противников Асада, дала добро на наступление. Однако представитель Минобороны Турции Ончу Кеджели накануне говорил, что приоритетом Турции является предотвращение усиления нестабильности в регионе.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Турция не причастна к столкновениям в Алеппо. При этом он подчеркивал, что турецкая сторона «никогда не позволит террористической структуре в Сирии стать государством».

Бойцы оппозиции во главе с вооруженной группировкой боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам»* (ХТШ) начали наступление на районы, находившиеся до этого под контролем армии президента Башара Асада, с 27 ноября. По словам командиров одной из повстанческих бригад Мустафы Абдулы Джабера, их быстрому продвижению на этой неделе способствовала «нехватка поддерживаемой Ираном силы в провинции Алеппо».

* группировка признана в России террористической и запрещена