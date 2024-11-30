Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан обсудили события в Сирии в ходе телефонного разговора. Как сообщил российский МИД, стороны отметили необходимость координации совместных действий в целях стабилизации обстановки в этой стране.

Лавров и Фидан выразили «серьезную обеспокоенность опасным развитием ситуации в САР в связи с военной эскалацией в провинциях Алеппо и Идлиб», заявили в МИД.

«Была подтверждена необходимость координации совместных действий в целях стабилизации обстановки в САР, в первую очередь с задействованием потенциала “Астанинского формата”», — сказано в заявлении.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Переговоры в Астане, известные как астанинский формат, ведутся с 2017 года при участии России, Турции и Ирана.

Фидан ранее говорил, что Турция не причастна к столкновениям в Алеппо. При этом он подчеркивал, что турецкая сторона «никогда не позволит террористической структуре в Сирии стать государством».

По инициативе иранской стороны у Лаврова состоялся и разговор с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Министры подтвердили «решительную поддержку суверенитету и территориальной целостности САР» и «согласились с необходимостью активизации совместных усилий, направленных на стабилизацию обстановки в Сирии».

Бойцы сирийской оппозиции во главе с вооруженной группировкой боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам»* (ХТШ) с 27 ноября начали наступление на районы, находившиеся до этого под контролем армии президента Башара Асада. Командование сирийской армии признало, что боевики вошли в большую часть Алеппо, которая с 2016 года находилась под контролем официальных властей.

* группировка признана в России террористической и запрещена