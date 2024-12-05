В Сирии правительственная армия покинула город Хама и переместилась за его пределы, чтобы «сохранить жизни гражданских лиц и предотвратить гражданские бои». Об этом пишет Reuters.

Сирийское командование утверждает, что несколько последних дней в Хаме шли ожесточенные бои с повстанцами, которые наступали на город «с различных направлений и в огромных количествах». 5 декабря оппозиционные Башару Асаду войска «смогли прорваться по нескольким направлениям в городе и войти в него, несмотря на большие потери в своих рядах».

«Чтобы сохранить жизни мирных жителей в Хаме и не вовлекать их в бои внутри городов, дислоцированные там воинские части были перемещены за пределы города», — пояснило сирийское командование (цитата по SANA).

Повстанцы утверждают, что захватили районы на северо-востоке города и центральную тюрьму, освободив задержанных. Телеканал «Аль-Джазира» показал кадры, на которых повстанцы запечатлены внутри города, некоторые из них предположительно встречаются с мирными жителями, а другие передвигаются по Хаме на военных автомобилях и мотоциклах.

Как отмечает Reuters, Хама оставалась в руках правительства на протяжении всего вооруженного конфликта, который продолжается в Сирии с 2011 года. Хама находится более чем на трети пути от Алеппо до Дамаска и его захват откроет дорогу боевикам для наступления на Хомс — главный центральный город, который служит перекрестком, соединяющим наиболее густонаселенные регионы страны.

Бойцы сирийской оппозиции во главе с вооруженной группировкой боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам»* (ХТШ) с 27 ноября начали наступление на районы, находившиеся до этого под контролем армии президента Башара Асада.

30 ноября командование сирийской армии признало, что оппозиционные Асаду боевики вошли в большую часть Алеппо, которая с 2016 года находилась под контролем официальных властей. В связи с этим сирийским военным пришлось передислоцироваться.

МИД Ирана заявил, что боевики атаковали консульство страны в Алеппо, никто не пострадал. Республика решительно осудила нападение и пообещала «заставить ответить» за него «как на правовом, так и на международном уровне».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также обсудил обстановку в Сирии с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Министры выразили «серьезную обеспокоенность опасным развитием ситуации в САР в связи с военной эскалацией в провинциях Алеппо и Идлиб» и договорились о координации действий «в целях стабилизации обстановки в САР».

* группировка признана в России террористической и запрещена