Сирийские боевики, выступающие против президента страны Башара Асада, заявили о готовности вести переговоры с действующим руководством. Об этом сообщает турецкий телеканал A haber со ссылкой на заявление лидера антиправительственной Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил (SMDK) Хади аль-Бахра.

В то же время лидер оппозиции добавил, что вооруженные действия будут продолжаться до отставки действующего президента Башара Асада и смены политического режима.

«Мы не остановимся, пока режим [администрация Башара Асада] не присоединится к процессу ООН и политическому переходному процессу. Мы готовы к переговорам хоть с завтрашнего дня», — заявил он (цитата по ТАСС).

До этого Башар Асад провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, который пообещал предоставить Сирии необходимую помощь для борьбы с терроризмом.

По данным агентства Reuters, в ночь на 2 декабря порядка 300 иракских ополченцев, поддерживаемых Ираном, прибыли в Сирию для борьбы с вооруженными повстанцами. По словам высокопоставленного сирийского военнослужащего, это подкрепление должно помочь правительственным силам, сражающимся на стороне Асада, против боевиков в Алеппо и Идлибе.

Боевики во главе с вооруженной группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам»* (ХТШ) приступили к широкомасштабному наступлению на правительственные вооруженные силы в западном Алеппо 27 ноября. Они назвали свои действия ответом на недавние артиллерийские обстрелы со стороны сирийских войск и назвали наступление «сдерживанием агрессии». По словам оппозиционных группировок, в ходе атаки были захвачены более 30 населенных пунктов, а также военная база 46-го полка правительственных войск.

30 ноября командование сирийской армии признало, что оппозиционные Асаду боевики вошли в большую часть Алеппо, которая с 2016 года находилась под контролем официальных властей. В связи с этим сирийским военным пришлось передислоцироваться.

МИД Ирана заявил, что боевики атаковали консульство страны в Алеппо, никто не пострадал. Республика решительно осудила нападение и пообещала «заставить ответить» за него «как на правовом, так и на международном уровне».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также обсудил обстановку в Сирии с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Министры выразили «серьезную обеспокоенность опасным развитием ситуации в САР в связи с военной эскалацией в провинциях Алеппо и Идлиб» и договорились о координации действий «в целях стабилизации обстановки в САР».

* группировка признана в России террористической и запрещена