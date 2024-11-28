Десятки солдат сирийской армии и боевиков погибли в северной провинции Алеппо, где вооруженная группировка «Хайят Тахрир аш-Шам»* (ХТШ) с союзниками захватила по меньшей мере 10 районов, находившихся до этого под контролем армии президента Сирии Башара Асада. Об этом сообщает Al Jazeera.

Главное командования армии и вооруженных сил Сирии выпустило официальное заявление о том, что утром 27 ноября вооруженные террористические организации, связанные с так называемым «Террористическим фронтом Ан-Нусра»*, начали масштабную атаку на широком фронте в сельской местности Алеппо и Идлиба.

На сайте сирийского Минобороны сообщается, что атака была устроена с участием «большого количества террористов» и использованием среднего и тяжелого вооружения, «нацеленного на мирные города и деревни, а также на правительственные военные объекты в этих районах».

«Наши вооруженные силы отреагировали на террористическую атаку, которая все еще продолжается, и атакующие террористические организации понесли большие потери в технике и человеческих жертв. Наши силы противостоят террористическим организациям с помощью различных огневых средств и в сотрудничестве с дружественными силами», — говорится в пресс-релизе сирийского силового ведомства.

Базирующаяся в Великобритании Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) утверждает, что в ходе столкновений 27 ноября погибли почти 100 боевиков и солдат. Сотрудничающие с этой организацией активисты уточнили, что убиты 44 членов ХТШ и 16 бойцов из союзных группировок. Сирийская правительственная армия потеряла 37 человек убитыми, включая по меньшей мере четырех офицеров в разных званиях. Еще пятеро военных взяты в плен. Кроме того, захвачены склады оружия, бронетехника и тяжелое вооружение.

Группа мониторинга заявила, что силы сирийской армии выпустили «сотни снарядов и ракет по гражданским и военным позициям», поэтому в зоне боестолкновений погибли и пострадали мирные жители, включая детей. По словам очевидцев, сотни семей из Алеппо бежали в более безопасные районы вдоль турецкой границы.

Источник в сирийской армии сообщил Reuters, что боевики ХТШ и их союзники оказались в 5 км от окраин Алеппо и в нескольких километрах от Нубла и Захры — двух преимущественно шиитских городов с массовым вооруженным присутствием поддерживаемой Ираном «Хезболлы». Силы «Хайят Тахрир аш-Шам»* также атаковали аэропорт Аль-Найраб к востоку от Алеппо, где расположены форпосты проиранских боевиков.

Турецкое информагентство Anadolu передает заявление ХТШ о захвате десятков деревень, включая Урм-эль-Кубру, Анджару, Башнатру, Кафр-Басму, Басратун, Хавр, аль-Касимию, Аджил, Балу, ас-Салум и сирийскую военную «Базу 46». Корреспондент агентства уточнил, что захвачены 32 деревни и района общей площадью 245 кв. км, после чего боевики ХТШ оказались примерно в 5 км от Алеппо.

Reuters пишет, что нынешнее наступление спровоцировано участившимися за последние недели авиаударами по районам на юге сирийской провинции Идлиб и стремлением упредить любые атаки сирийской армии, которая наращивала численность войск вблизи линий фронта с ХТШ и другими группировками. Официальные государственные СМИ Сирии не сообщали о боевых действиях, но проправительственные сайты писали, что армия разгромила укрытия ХТШ и ликвидировала десятки боевиков.

«Хайят Тахрир аш-Шам»*, которую США считают террористической организацией, в последние годы разорвала связи с «Аль-Каидой»* и провела ребрендинг, заявив о себе как о более умеренной группировке с локальными внутрисирийскими целями. С тех пор ХТШ стала самой мощной повстанческой группировкой на северо-западе страны.

* Группировка признана в России террористической и запрещена