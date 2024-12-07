Сирийские оппозиционные силы во главе с боевиками террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* (HTS) дошли до пригородов Дамаска, утверждают они сами, обещая в ближайшее время свергнуть власть президента Башара Асада. Правительственные чиновники и военные заверяют, что борьба за ключевые города продолжается, а Асад, вопреки слухам, остается в стране.
Вечером 7 декабря государственные СМИ распространили информацию о том, что около 21:00 мск сирийский президент выступит с обращением к народу. Это было бы первое выступление Асада после начала активного наступления вооруженной оппозиции и террористов — но оно не состоялось. Вместо этого в эфир вышел командующий ВС Сирии и заверил, что армия продолжает проводить операции в Хомсе, Алеппо и Хаме.
AlJazeera со ссылкой на соцсети командира повстанцев Хасана Абдул-Гани сообщает, что они проводят перегруппировку, чтобы взять Дамаск в окружение. Жители окрестных населенных пунктов Дарая, Аль-Кисва, Муадамият аш-Шам и Джарамана начали сносить памятники экс-президенту страны, отцу Башара Асада — Хафезу Асаду. CNN передает, что население Ирбина — пригорода в 10 км от центра Дамаска — встретили боевиков фейерверками и приветствовали звуками автомобильных клаксонов.
По данным Associated Press, жители Дамаска экстренно запасаются продовольствием, а тысячи горожан устремились к границе с Ливаном, надеясь покинуть страну. Многие магазины в сирийской столице закрыты, а в тех, что продолжают работать, закончились основные продукты. Некоторые торговые точки повысили цены втрое, рассчитывая заработать на общей панике.
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Пять официальных лиц из администрации президента США Джо Байдена заявили CNN, что все больше склоняются к мысли о неизбежном падении режима Асада в течение нескольких ближайших дней. При этом источники телеканала подчеркнули, что официальной оценки дальнейшего развития событий в Сирии Белый дом пока не дает, поскольку «мнения расходятся».
Избранный президент США Дональд Трамп, комментируя сирийскую ситуацию, заявил, что в стране творится «хаос», к которому Америка не имеет никакого отношения. «Это не наш конфликт. Пусть все идёт своим чередом. Не вмешивайтесь!» — призвал он соотечественников.
Сирийские власти тем временем перебросили подкрепление для защиты Хомса — третьего по величине города страны, к окраинам которого повстанцы подошли еще утром 7 декабря. Захватив этот населенный пункт, они перекроют дорогу между Дамаском и прибрежным регионом, где Асад пользуется активной поддержкой. При этом оппозиционные силы уже захватили крупнейший город Сирии Алеппо, расположенный на севере, и город Хама — четвертый по величине, в центральной части страны.
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Несколько районов восточной провинции Дейр-эз-Зор, которая граничит с Ираном, с пятницы взяты под контроль поддерживаемыми США курдскими Сирийскими демократическими силами (СДС). Западные СМИ считают, что это стало ударом по иранскому влиянию в регионе, поскольку Дейр-эз-Зор является «воротами» в коридор к Средиземноморью, который Иран использует для поставки помощи ливанской «Хезболле».
После того как СДС захватили главный пограничный переход на границе с Ираком, а боевики оппозиции взяли под контроль южный КПП «Насиб» на границе с Иорданией, сирийским властям остался доступен только выход в Ливан через Маснаа.
* Организация признана в России террористической и запрещена