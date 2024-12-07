Сирийские оппозиционные силы во главе с боевиками террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* (HTS) дошли до пригородов Дамаска, утверждают они сами, обещая в ближайшее время свергнуть власть президента Башара Асада. Правительственные чиновники и военные заверяют, что борьба за ключевые города продолжается, а Асад, вопреки слухам, остается в стране.

Вечером 7 декабря государственные СМИ распространили информацию о том, что около 21:00 мск сирийский президент выступит с обращением к народу. Это было бы первое выступление Асада после начала активного наступления вооруженной оппозиции и террористов — но оно не состоялось. Вместо этого в эфир вышел командующий ВС Сирии и заверил, что армия продолжает проводить операции в Хомсе, Алеппо и Хаме.

AlJazeera со ссылкой на соцсети командира повстанцев Хасана Абдул-Гани сообщает, что они проводят перегруппировку, чтобы взять Дамаск в окружение. Жители окрестных населенных пунктов Дарая, Аль-Кисва, Муадамият аш-Шам и Джарамана начали сносить памятники экс-президенту страны, отцу Башара Асада — Хафезу Асаду. CNN передает, что население Ирбина — пригорода в 10 км от центра Дамаска — встретили боевиков фейерверками и приветствовали звуками автомобильных клаксонов.

По данным Associated Press, жители Дамаска экстренно запасаются продовольствием, а тысячи горожан устремились к границе с Ливаном, надеясь покинуть страну. Многие магазины в сирийской столице закрыты, а в тех, что продолжают работать, закончились основные продукты. Некоторые торговые точки повысили цены втрое, рассчитывая заработать на общей панике.

Пять официальных лиц из администрации президента США Джо Байдена заявили CNN, что все больше склоняются к мысли о неизбежном падении режима Асада в течение нескольких ближайших дней. При этом источники телеканала подчеркнули, что официальной оценки дальнейшего развития событий в Сирии Белый дом пока не дает, поскольку «мнения расходятся».

Избранный президент США Дональд Трамп, комментируя сирийскую ситуацию, заявил, что в стране творится «хаос», к которому Америка не имеет никакого отношения. «Это не наш конфликт. Пусть все идёт своим чередом. Не вмешивайтесь!» — призвал он соотечественников.

Сирийские власти тем временем перебросили подкрепление для защиты Хомса — третьего по величине города страны, к окраинам которого повстанцы подошли еще утром 7 декабря. Захватив этот населенный пункт, они перекроют дорогу между Дамаском и прибрежным регионом, где Асад пользуется активной поддержкой. При этом оппозиционные силы уже захватили крупнейший город Сирии Алеппо, расположенный на севере, и город Хама — четвертый по величине, в центральной части страны.

Несколько районов восточной провинции Дейр-эз-Зор, которая граничит с Ираном, с пятницы взяты под контроль поддерживаемыми США курдскими Сирийскими демократическими силами (СДС). Западные СМИ считают, что это стало ударом по иранскому влиянию в регионе, поскольку Дейр-эз-Зор является «воротами» в коридор к Средиземноморью, который Иран использует для поставки помощи ливанской «Хезболле».

После того как СДС захватили главный пограничный переход на границе с Ираком, а боевики оппозиции взяли под контроль южный КПП «Насиб» на границе с Иорданией, сирийским властям остался доступен только выход в Ливан через Маснаа.

* Организация признана в России террористической и запрещена