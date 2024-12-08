Россия предоставила убежище Башару Асаду и его семье, передает ТАСС со ссылкой на источник в Кремле. По данным агентства, бывший президент Сирии и его родные уже прибыли в Москву. Российским военным базам и дипломатическим учреждениям на территории Сирии гарантирована безопасность, добавили в Кремле.

«Асад с членами своей семьи прибыл в Москву. Россия, исходя из соображений гуманитарного характера, предоставила им убежище», — сказал источник.

Как отметили в Кремле, Россия считает необходимым возобновление переговоров по урегулированию ситуации в Сирии под эгидой ООН.

С представителями вооруженной сирийской оппозиции представители Москвы находятся в контакте, те со своей стороны «гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии», рассказал источник ТАСС.

Сирийские антиправительственные силы во главе с вооруженной группировкой боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам»* (ХТШ) с 27 ноября начали наступление на районы, находившиеся до этого под контролем армии президента Башара Асада. В ночь на 8 декабря боевики вступили в Дамаск и сообщили о падении правительства Асада.

Местонахождение президента Сирии после этого было неизвестно, источники агентства Reuters допускали, что он погиб при авиакатастрофе во время попытки покинуть Дамаск.

МИД России на этом фоне сообщил ранее, что Асад по итогам переговоров «с рядом участников вооруженного конфликта» на территории Сирии решил оставить занимаемый пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем. Куда именно Асад уехал, МИД не уточнял.

Как передает ТАСС, со здания посольства Сирии в России в свете последних событий сняли флаг и табличку с названием диппредставительства.

* организация признана в России террористической и запрещена