Сирийские боевики 8 декабря взяли под контроль Дамаск и сообщили о падении правительства Башара Асада. МИД России подтвердил, что сирийский президент покинул свой пост и дал указания на мирную передачу власти. По словам сенатора Алексея Пушкова, в Сирии царит хаос и это «только начало “новой эпохи”». Автор телеграм-канала Zergulio Сергей Колясников называет происходящее в стране «квинтэссенцией трусости и предательства» окружения Асада, сирийских элит и армии. Как еще оценивают события в Сирии российские политики и военкоры — в материале RTVI.

«Дамаск сдан без боя»

«Скорость сдачи позиций и целых городов была равна скорости перемещения бармалеев на мопедах. Никакого сопротивления практически не оказывалось, сдавались склады, базы, техника, авиация, средства ПВО всех видов», — описывает происходящее в Сирии Сергей Колясников.

Он утверждает, что в то время, пока людей не выпускали из городов, сирийские военные переодевались в гражданское и уезжали из страны.

«Дамаск сдан без боя. <…> Сам Башар Асад даже не снизошел до обращения к народу, просто удрал. <…> На видео люди бегут на последний самолет из Дамаска в опустевшем аэропорту», — указывает автор Zergulio.

Блогер также пишет, что в Дамаске грабят Центральный банк и президентский дворец.

«Всем весело, все рады. Как в таких реалиях жить, например, через неделю — никто из участников грабежей не думает», — отмечает Zergulio.

Что будет с деньгами

Военкор РИА Новости Сергей Шилов (телеграм-канал «Свидетели Байрактара») указывает, что украденные деньги скоро «вовсе обесценятся» из-за того, что «в достаточно обозримой перспективе их попросту отменят»: на них изображены портреты Асада и «другие символы ушедшей республики».

«На переходный период старые деньги сгодятся. И в этот переходный период за эти уже недоденьги еще кучу людей убьют», — утверждает Шилов.

Военкор считает, что в Сирии в обиход войдет турецкая лира, которая, по его словам, уже введена в Идлибе и постепенно вводится в Алеппо. Захват Дамаска Шилов называет «закономерным итогом послевоенного периода».

«Когда разрыв между элитой и простым народом стал настолько катастрофичен, что все рухнуло, как карточный домик. И когда низы смотрели на то, как жируют наверху, не желая ничего менять. Я видел это уже в 2021-2022, нынешние события меня удивляют лишь скоростью развития катастрофы. А она непременно будет идти дальше. Это показывает вся история этой древней многострадальной земли», — заключил автор «Свидетелей Байрактара».

«Вот и закончилась Сирия»

Царящий в Сирии хаос — «только начало “новой эпохи”», пишет сенатор Алексей Пушков.

«Тем временем в Алеппо уже введен закон шариата, а в столице толпа уже разграбила Центробанк Сирии. В Дамаске теперь все ходят с оружием. В Латакии мародерство и погромы. В ряде мест начались публичные казни», — утверждает он.

Некоторые военкоры и z-блогеры считают, что Сирии с момента падения правительства Асада больше «не существует».

«Турки взяли ее фактически без боя, что может говорить лишь о том, что народ Сирии не воспринимал исламистов как врагов. А воспринимал как освободителей», — утверждает телеграм-канал Fighterbomber.

Единственной силой, которая сражалась на этой территории, были российские подразделения, убежден автор канала. Но теперь, по его словам, Сирия «принадлежит» Турции.

«Ну вот, собственно, и закончилась Сирия. Правительство капитулировало, террористы в Дамаске и нет их разве что только на западе страны, где расположены наши военные базы и проживают алавиты», — пишет телеграм-канал «Говорит ТопаZ [ESP]».

Он уточнил, что повстанцы выпустили заключенных из тюрем. «Регион ждет очень веселое будущее, потому что после того, как они завалили общего врага, пришло время для грызни между собой», — предполагает автор канала. Он также не исключает, что некоторые из живущих в Сирии захотят вернуться на родину, а после — могут приехать в Россию.

«Как там Шойгу в свое время говорил? На дальних подступах? Все, нет больше дальних подступов. Остаются только ближние, где нельзя ввести нормальную фильтрацию с визами и толком не работает система контроля мигрантов», — убежден «Говорит ТопаZ [ESP]».

Журналист Андрей Медведев также считает, что «Сирия этой ночью перестала существовать».

«Сирийский кейс показывает, как и Запад и арабский мир и Турция относятся к принципу нерушимости границ», — пишет он.

Как это касается России

Как и автор телеграм-канала «Говорит ТопаZ [ESP]», Медведев считает граждан стран Средней Азии, воюющих в отрядах исламистов, «главным вопросом для России в этой ситуации».

«Куда потом поедут эти боевики? Чем намерены заняться, точнее чем их намерены занять хозяева?» — спрашивает журналист.

Историк Александр Дюков также считает, что «среднеазиатские боевики» в дальнейшем поедут «выполнять интернациональный исламистский долг» либо на родину, либо в Россию.

«Но Россия гораздо уязвимее, потому что не предпринимает против ваххабитов даже те меры, которые являются нормой в среднеазиатских странах», — утверждает он.

Депутат Госдумы Михаил Матвеев предлагает на этом фоне ввести для граждан этих стран визовый режим — «и как можно быстрее».

«Тем не менее, нынешняя ситуация есть результат действий сирийского руководства прежде всего. <…> И важно понимать и помнить, что вне зависимости от нынешних событий, военная кампания в Сирии, останется в русской истории, как символ победы русского оружия. Как и подвиги русских солдат и офицеров», — подчеркивает Медведев.

Автор телеграм-канала «Архангел спецназа Z» заявил, что сирийское государство, которым мы его знали, прекращает свое существование».

«На востоке курды объявили о мобилизации, готовясь к наступлению протурецких формирований, на юге израильтяне создают буферную зону, планируя занять часть провинции Эль-Кунейтра. Российское командование готовится к эвакуации некоторого количества военнослужащих. <…> Но все наше внимание на данный момент нацелено на Дамаск, где ожидается объявление состава нового правительства», — пишет «Архангел спецназа Z».

«Военный осведомитель» утверждает, что российское командование «уходит из Сирии». Автор канала называет это «колоссальным геополитическим поражением» и отмечает, что большая часть вины за это лежит на Башаре Асаде.

«Это все дорого нам обойдется не только с военной точки зрения, но и с политической», — опасается «Военный Осведомитель».

В то же время телеграм-канал «Zаписки Vетерана» пишет, что российское присутствие в Сирии сохранится.

«Хорошо ли происходящее в Сирии или плохо для России? Пока сложно сказать. Но держать всю Сирию для ВС РФ это серьезная задача, требующая огромных человеческих ресурсов, которых в нынешней ситуации у нас нет. Основные события ведь сейчас для нас разворачиваются не в Сирии. Но и терять свое присутствие на Ближнем Востоке нам ни в коем случае нельзя», — убежден автор канал.

Автор «Zаписки Vетерана» отметил, что Россия «как могла» помогала Асаду держать власть и территории. «Но если сирийская армия не в состоянии бороться за свой суверенитет, то мы точно в сегодняшних реалиях ничем помочь не можем», — заключил он и добавил, что «ничего пока плохого для России в Сирии не произошло».

«Самое сложное впереди»

Сенатор Константин Косачев, в свою очередь, назвал произошедшее в Сирии «трагедией для всех».

«Так или иначе, гражданская война сегодня не закончится, слишком много противостояния интересов и слишком много противодействия сил. Включая откровенно террористические группировки. И потому самое тяжелое опять впереди», — считает он.

Косачев отметил, что главная задача России — обеспечить безопасность соотечественников, которые находятся на сирийской территории. Он также добавил, что российская сторона продолжит оказывать помощь народу Сирии, но «вряд ли в условиях гражданской войны».

«С ней [гражданской войной] сирийцам предстоит справиться самим», — пояснил Косачев.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий согласился, что Сирия «переживает сложный и трагический период». По его мнению, правительство Асада «свергли при использовании экстремистских сил».

«Это, безусловно, новое потрясение для всего региона с учетом многочисленных факторов нестабильности на Ближнем Востоке. <…> Никто не может гарантировать, что противостояние на этом закончилось», — заявил Слуцкий.

Он отметил, что Россия по-прежнему выступает «за территориальную целостность Сирии, инклюзивный внутригосударственный диалог и демократические процедуры передачи власти мирным путем».