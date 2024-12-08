В ночь на 8 декабря сирийские боевики вступили в Дамаск и сообщили о падении правительства Башара Асада. По утверждению повстанцев, он бежал из страны. Reuters и Bild также пишут, что президент покинул Дамаск. Что известно о местонахождении сирийского главы — в материале RTVI.

В правительстве заявили, что им неизвестно о местонахождении Асада. Премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джалали уточнил, что последний раз общался с ним вечером 7 декабря. Во время телефонного разговора они обсудили обстановку в стране, Асад тогда сказал: «Завтра посмотрим». После этого на связь он не выходил.

Глава МИД Турция Хакан Фидан отметил, что страна не поддерживала контактов с Асадом, несмотря на то, что президент Реджеп Тайип Эрдоган предлагал нормализацию. По словам Фидана, сейчас Асад может находиться за пределами Сирии.

«Я не могу дать никаких комментариев по этому поводу. Мы не знаем, где он находится. Возможно, он находится за пределами Сирии», — предположил глава турецкого МИДа.

МИД России между тем сообщил, что Асад по итогам переговоров «с рядом участников вооруженного конфликта» решил оставить пост и покинул страну, дав указание провести передачу власти мирным путем. Куда именно он уехал, министерство не уточнило.

Версии о местонахождении Асада

Два высокопоставленных армейских офицера рассказали Reuters, что сирийский глава вылетел из Дамаска 8 декабря — примерно в то время, когда повстанцы объявили о захвате столицы. Судно, на котором мог находиться Асад, сначала полетело в сторону побережья, где проживают лояльные правительству алавиты, но потом резко развернулось, после чего исчезло с радаров.

По версии одного из собеседников Reuters, борт мог быть сбит. При этом не исключено, что экипаж отключил транспондер, который передает координаты самолета.

Bild приводит еще одну версию о передвижениях Асада: якобы он мог находиться на борту самолета Embraer Legacy 600, который вылетел из Дамаска вечером 7 декабря и спустя 2,5 часа приземлился в Абу-Даби.

Как утверждает Bild, судно курсировало между Сирией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) несколько последних дней, предположительно, доставляя родственников и приближенных Асада «в безопасное место».

Советник директора Российского института стратегических исследований Владимир Фитин в разговоре с RT также допустил, что Асад мог улететь в ОАЭ. По словам эксперта, семья Асада эвакуирована, а его брат с войсками, которыми он руководил, могли перейти в Ирак.

Может ли Асад быть в России

Bild также обращает внимание на сообщение агентства Bloomberg о том, что Асад, предположительно, находится в Иране. В то же время The Wall Street Journal со ссылкой на источники отмечала, что жена Асада Асма вместе с тремя детьми на прошлой неделе уехала в Россию, а сам он 6 декабря еще был в Дамаске, замечает Bild.

Официально информация о том, что члены семьи Асада якобы в России, не подтверждалась.

Член политкомитета сирийского политического комитета Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил (НКОРС) Анас аль-Абда в беседе с ТАСС заявил, что Асад просил несколько стран — в том числе Россию — принять его, но получил отказ. Сирийский лидер мог направиться в Африку, предполагает собеседник агентства.

В одном из венгерских СМИ появилась информация о том, что Асад прибыл в Будапешт, однако местное правительство опровергло эти сообщения.

Департамент военных операций, связанный с вооруженными группировками сирийской оппозиции, объявил награду в размере $10 миллионов любому, кто предоставит информацию, которая поможет в задержании Башара Асада, пишет Alsaa.

Асад пытался договориться с повстанцами

Источники Bild в катарских дипломатических кругах заявили, что в Дохе велись переговоры о сделке по передаче власти повстанцам. Согласно этому плану, 7 декабря Асад якобы должен был сложить полномочия и отправиться в Россию. После этого боевые действия в Сирии должны были прекратиться, власть перешла бы переходному правительству, а спустя несколько недель — повстанцам. Однако договориться сторонам так и не удалось, выяснил Bild.

Bloomberg пишет, что Асад в том числе просил США помочь остановить боевые действия в Сирии. По данным агентства, коммуникация велась через ОАЭ; Асад утверждал, что в обмен на помощь Сирия прекратила бы всякое сотрудничество «с поддерживаемыми Ираном группировками», в числе которых ливанская «Хезболла».

Помимо того, Асад направил на встречу с премьером Венгрии Виктором Орбаном «высокопоставленного христианского лидера», чтобы тот сообщил об угрозе существованию христианского меньшинства Сирии в случае победы исламистских повстанцев. Асад предполагал, что венгерский премьер расскажет об этой опасности Трампу, объяснили собеседники Bloomberg.