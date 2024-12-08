В Сирии должны пройти выборы, на которых население определит, кто будет представлять его интересы, заявил сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джалали в беседе с телеканалом Al Arabiya. Ранее повстанцы объявили о падении правительства президента Башара Асада.

По словам аль-Джалали, он вышел на связь с Абу Мухаммедом аль-Джолани — лидером группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* (HTS). Премьер выразил готовность сотрудничать с любым руководством, которое выберет население Сирии.

Ранее 8 декабря аль-Джалали говорил, что готов к любым процедурам передачи власти.

«Я не ухожу и не собираюсь уходить. Я рассчитываю мирным путем гарантировать преемственность органов государственной власти, институтов и государственного аппарата, а также гарантировать безопасность и защиту всех граждан», — заявил премьер (цитата по Al-Jazeera).

Лидер HTS* аль-Джолани приказал повстанцам не приближаться к официальным учреждениям в Дамаске, заявив, что они будут подчиняться премьер-министру до тех пор, пока официально не перейдут под контроль новых властей.

Министр связи и технологий Сирии Ияд аль-Хатиб заявил, что телекоммуникационные линии по всей Сирии работают в штатном режиме, подключение к интернету в провинции Хама восстановлено. Он заверил, что с ним связался представитель HTS*, с которым они договорились о продолжении работы телекоммуникаций и интернета.

Дамаск перешел под контроль боевиков

Утром 8 декабря повстанцы сообщили о захвате Дамаска и падении правительства Асада. Местонахождение президента неизвестно, источники Reuters заявили, что он мог погибнуть в авиакатастрофе.

Самолет, на котором Асад, предположительно, мог вылететь из Дамаска, направился в сторону побережья, где проживают лояльные правительству алавиты, но потом резко развернулся и стал лететь в обратном направлении, после чего исчез с радаров. Собеседники агентства предполагают, что воздушное судно могли сбить.

Сирийский премьер заявил, что последний раз контактировал с Асадом вечером 7 декабря. Во время своего последнего телефонного разговора с Асадом он «рассказал ему о том, что происходит», на что тот ответил: «Завтра посмотрим». Где сейчас находится сирийский глава, премьеру неизвестно.

Штурм посольства Ирана в Дамаске

В Дамаске сохраняется беспокойная обстановка. Штурму подверглось посольство Ирана, передает иранский телеканал Press TV. На опубликованных в сети видео слышна стрельба. Агентство IRNA отмечает, что вооруженные люди разграбили иранское посольство в Дамаске и «подвергли его вандализму».

На фоне произошедшего свое посольство в городе эвакуирует Ирак. В посольстве России в Дамаске сообщили ТАСС, что с его сотрудниками «все в порядке». Других подробностей не приводится.

Присутствие России в Сирии

Вопрос военного присутствия России в Сирии будет решать новое правительство, заявил премьер-министр аль-Джалали.

«Этот вопрос не в моей компетенции, это будут решать в предстоящий период новые власти», — сказал он.

По данным Al Arabiya, оставшиеся в Сирии министры получили гарантии безопасности от повстанцев. В течение двух дней члены кабмина должны вернуться на свои рабочие места.

* организация признана в России террористической и запрещена